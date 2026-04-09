Homem ateia fogo em casa após agredir companheira em Betim

Um incêndio criminoso mobilizou equipes de emergência no início da tarde dessa quarta-feira (9/4) em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu por volta das 12h15 em uma residência localizada na Rua São José, no Bairro Vila Cristina, perto de uma distribuidora de bebidas.

De acordo com informações iniciais, o suspeito teria jogado álcool sobre a própria companheira e ameaçado atear fogo no imóvel. Antes disso, ele também teria agredido a mulher com golpes de madeira. Vizinhos relataram que viram a vítima com o corpo molhado de álcool e com um ferimento aparente.

Na sequência, testemunhas disseram ter visto o incêndio começar enquanto a mulher ainda estava dentro da casa, que fica em um barranco ao fundo de estabelecimentos comerciais. Após iniciar as chamas, o homem fugiu do local. Há ainda relatos de que ele estaria armado.

Moradores da região entraram na residência para socorrer a vítima e conseguiram retirá-la a tempo. Apesar da gravidade da situação, a mulher sofreu apenas um corte em uma das mãos e não apresentava queimaduras.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o combate às chamas, utilizando cerca de 2 mil litros de água. As equipes também atuaram na dispersão da fumaça acumulada, por meio de técnicas de ventilação.

A Defesa Civil foi chamada para avaliar a estrutura do imóvel, que apresentou danos aparentes devido ao incêndio.

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Até o momento, não há informações sobre a localização do suspeito.