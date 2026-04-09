Maratona de BH abre lote extra com 1.200 vagas

A primeira edição da Maratona Oficial de Belo Horizonte está chegando e, com a alta procura, um lote extra foi disponibilizado. Ao todo, são 1.200 novas vagas, com ingressos a partir de R$ 187,04, para provas realizadas na capital entre os dias 15 e 17 de maio.

A nova etapa de inscrições contempla três modalidades: a Corrida Central de 5 km, com 800 vagas; a maratona individual de 42 km, com 200 vagas; e o revezamento da maratona, também com 200 vagas, no qual dois atletas dividem o percurso em trechos de 21 km cada. Os valores podem chegar a R$ 803,04 e os interessados podem utilizar o cupom promocional #SESC20, que garante 20% de desconto no momento da inscrição.

Apesar do lote extra, no entanto, algumas modalidades permanecem esgotadas, como a Corrida Kids e o Desafio Pão de Queijo com Doce de Leite Itambé.

A programação está distribuída ao longo de três dias e combina provas esportivas com atividades de integração e lazer. A abertura oficial ocorre na sexta-feira (15/5), com a Corrida Central de 5 km, realizada no período noturno. A largada está marcada para as 21h, na Praça da Estação, com percurso que percorre pontos do hipercentro da capital, como Praça Sete, Praça Afonso Arinos, Praça da Liberdade, Rua da Bahia, Viaduto Santa Tereza, Rua Sapucaí e Viaduto Floresta, retornando ao ponto inicial.

No sábado (16/5), a programação segue no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, que recebe a Corrida Kids, voltada para crianças a partir de 5 anos. As distâncias são adaptadas de acordo com a faixa etária, podendo chegar a cerca de 400 metros. Além da prova infantil, o espaço também será palco de encontros entre grupos de corrida e outras atividades voltadas à comunidade esportiva.

O domingo (17/5) será reservado para a maratona de 42 km, principal prova do evento. A largada acontece às 5h, na Praça da Estação, e o trajeto percorre diferentes regiões da cidade, passando por locais como a Arena MRV, Via Expressa, avenidas Teresa Cristina, do Contorno e Andradas, além do Horto Florestal e da estação José Cândido da Silveira, antes de retornar ao ponto inicial.

Entre as opções disponíveis, os atletas também podem escolher participar sozinhos ou em dupla. O percurso apresenta altimetria de 192 metros e tempo limite de seis horas para concluir a prova.

E para aqueles que querem se desafiar um pouco mais, os participantes também poderão optar pelo Desafio Pão de Queijo com Doce de Leite Itambé, que consiste na realização da maratona de 42 km mais uma corrida de 5 km.

Paralelamente às competições, o Parque Municipal será transformado na Vila da Maratona durante todos os dias do evento. O espaço funcionará como um centro de convivência para atletas, moradores e turistas, reunindo serviços e atrações diversas. Entre as atividades previstas estão a retirada de kits, programação cultural, palestras, ativações de patrocinadores, loja oficial de produtos do evento, área de bem-estar e shows, além de uma área gastronômica com foco na culinária mineira.

Segundo o organizador Lucas Condurú Davis, a iniciativa busca atender quem ficou de fora sem perder o caráter especial da estreia. “A procura superou as expectativas desde o início, e esse novo lote é uma forma de incluir mais pessoas nesse momento histórico para a cidade, sem comprometer a experiência da prova”, afirma.

Serviço

Maratona Oficial de Belo Horizonte 2026

Data: 15 a 17 de maio de 2026

Modalidades:

Corrida Central 5km night run (15/5 - sexta)

Corrida Kids (16/5 - sábado)

Maratona (42km) solo e revezamento (17/5 - domingo)

Desafio Pão de Queijo com Doce de Leite Itambé - 42 KM + 5Km (17/5 - domingo)

Largadas

Praça da Estação - Corrida Central 5km, Maratona 42km e Desafio Pão de Queijo com Doce de Leite Itambé 42 KM + 5Km

Parque Municipal - Corrida Kids

Inscrições: site

Site oficial: maratonaoficialdebh.com.br

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges