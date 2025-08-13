1ª maratona de BH terá largada no Barreiro e servirá petiscos mineiros

A primeira edição da Maratona Oficial de Belo Horizonte está marcada para 17 de maio de 2026. O evento contará com três modalidades: a maratona (42 km), uma corrida de 5 km e a “Corrida Kids”. As inscrições começam em 7 de setembro deste ano, no site oficial da maratona.

Até o momento, quatro opções de trajeto estão em análise pela BHTrans. Todos têm largada no Complexo Esportivo do Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, e chegada na Praça da Estação, no Centro da capital. A expectativa do evento é atrair até 17.500 corredores.

Programação

A abertura do evento será na sexta-feira dia 15 de maio, com programação cultural, gastronomia, feira de produtos locais, festas e shows. O Parque Municipal será a sede da Vila da Maratona Oficial de Belo Horizonte. A entrega dos kits também será no Parque Municipal.

À noite, acontece o Encontro dos Grupos de Corrida de BH, com uma corrida curta com saída e chegada no Parque Municipal. E para fechar o dia, shows de artistas mineiros nos palcos espalhados pelo parque.

No sábado, 16 de maio, será o dia da corrida de 5 km, com um trajeto que passa pelo centro de Belo Horizonte como a Praça da Estação, Viaduto Santa Tereza e a Praça da Liberdade. A prova tem um limite de inscrições de 10 mil corredores.

No mesmo dia, dentro do Parque Municipal, será a Corrida Kids, um circuito lúdico e fechado para as crianças correrem e brincarem. Durante todo o dia, segue a programação de música, gastronomia e espaços de experiência.

O domingo, 17 de maio, vai acontecer a Maratona de 42km. Esta terá limite de 7.500 inscritos. Diferente da maioria das maratonas, que costumam ter trajetos circulares, a prova vai cruzar a cidade em um percurso linear.

A largada será no Complexo Esportivo do Vale do Jatobá, logo acima do Córrego do Jatobá, que é um dos principais afluentes do Ribeirão Arrudas, o principal curso d'água de Belo Horizonte.

“Escolhemos o Barreiro como o início pela importância que a região tem na história de BH e que não costuma ser tão falada. A regional completou 170 anos, ou seja, é mais antiga do que a própria capital, e abasteceu a cidade de insumos agrícolas e alimentos durante muito tempo. É um espaço muito rico de cultura e tradição”, declara Lucas Condurú Davis, organizador da Maratona Oficial de Belo Horizonte.

Maratona de 42 km

O percurso de 42km vai cruzar a cidade de ponta a ponta, passando por seis regionais: Barreiro, Noroeste, Oeste, Leste, Hipercentro e Centro-Sul. “A ideia é costurar ruas históricas, construções emblemáticas e diferentes paisagens da capital mineira”, explicam em nota os organizadores do evento.

Quatro opções de percurso estão em processo de análise e aprovação dos órgãos de trânsito, todas elas seguindo os cursos de córregos que cortam Belo Horizonte. O intuito é garantir um percurso predominantemente em descida.

“Montamos um percurso para ser um marco técnico e escolhemos a data pela baixa possibilidade de chuva, clima ameno e umidade agradável. E depois vestimos essa experiência com o que Beagá tem de melhor: nossa música, nossa cultura, nossa gastronomia e o nosso jeito de acolher”, conta Lucas Condurú.

A organização do evento informou ainda que ao longo de todo o percurso, terá apresentações de blocos de carnaval para animar e incentivar os atletas, e ainda, nos pontos de hidratação, petiscos mineiros.

Após a validação final do percurso, o mesmo será medido oficialmente pela Federação Mineira de Atletismo, para emissão da realização da prova.

Possíveis trajetos

As quatro opções de trajeto em processo de análise consideram também o ganho de altimetria, ou seja, o ganho de elevação em um percurso.

Trajeto 1

RÁPIDO: 98m de ganho de altimetria*

Av. Sen. Levindo Coelho - Av. do Canal - Av. Tereza Cristina - Av. do Contorno - Av. dos Andradas - Av. Silviano Brandão (primeira subida da prova, no KM 26,5) - Av. dos Andradas (até o final e retorna) - Praça da Estação

Trajeto 2

RÁPIDO + ARENA MRV: 160m de ganho de altimetria*

Av. Sen. Levindo Coelho - Av. do Canal - Av. Tereza Cristina - Via Expressa (até Arena MRV e retorna) - Av. do Contorno - Av. dos Andradas (até o final e retorna) - Praça da Estação

Trajeto 3

Turístico: 220m de ganho de altimetria*

3- Av. do Canal - Av. Tereza Cristina - Praça Raul Soares - Mercado Central - Praça Sete - Praça Rui Barbosa - Viaduto Floresta - R. Sapucaí - Viaduto Santa Tereza - Av. dos Andradas (até o final e retorna) - Praça da Estação

Trajeto 4

Turístico Desafiador: 290m de ganho de altimetria*

Av. Sen. Levindo Coelho - Av. do Canal - Av. Tereza Cristina - Via Expressa (até Arena MRV e retorna) - Praça Raul Soares - Mercado Central - Praça Sete - Praça Rui Barbosa - Viaduto Floresta - R. Sapucaí - Viaduto Santa Tereza - Av. dos Andradas (até esquina R. Silviano Brandão e retorna) - Praça da Estação

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos