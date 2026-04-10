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RESGATE

Cinco cães e uma maritaca que sofriam maus-tratos foram resgatados em MG

O suspeito, de 58 anos, mantinha os cachorros acorrentados e a maritaca em uma gaiola em casa no Triângulo Mineiro.

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
10/04/2026 17:15

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Cinco cães e maritaca são resgatados no Triângulo Mineiro
Cinco cães e maritaca são resgatados no Triângulo Mineiro crédito: Divulgação/PCMG

Uma maritaca e cinco cães foram resgatados em uma casa, ontem na cidade de Planura, no Triângulo Mineiro. A operação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e prendeu o suspeito de 58 anos por maus-tratos e manutenção de animal silvestre em cativeiro.

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Segunda a PC, as investigações começaram depois de denúncias sobre péssimas condições no local onde os cães eram mantidos. Os animais eram expostos a todas as variações do clima e à fome. Eles estavam acorrentados e dois deles apresentavam dificuldade de se locomover, um deles com uma pata ferida.

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A Polícia Militar Ambiental foi acionada por causa de uma maritaca que também foi estava na casa. Ela era mantida ilegalmente em uma gaiola. O homem foi detido e segue preso para responder na Justiça.

A operação policial contou com o apoio da Associação de Proteção a Animais de Planura e os animais resgatados foram entregues a um abrigo, para receberem cuidados. A população local foi responsável pelas denúncias que permitiram a retirada dos animais com vida.

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A reportagem entrou em contato com a Associação mas, até o momento da publicação não obteve respostas sobre o estado de saúde dos animais resgatados.

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