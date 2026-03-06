Assine
AMOR E CUIDADO

Evento de adoção de animais acontece neste sábado (7/3) na Savassi

A Sociedade Mineira Protetora dos Animais busca adotantes responsáveis para cães e gatos que foram resgatados em Belo Horizonte

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
06/03/2026 17:58

Uma cadelinha branca e marrom, com um vestidinho rosa
A cadelinha Charly será um dos animais disponibilizados para a adoção crédito: SMPA / Reprodução

Um evento de adoção de animais, organizado pela Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA), será realizado no decorrer deste sábado (7/3), das 10h30 às 17h, na Cobasi do Bairro Savassi, região Centro-Sul de BH. O coletivo busca adotantes responsáveis para cães e gatos. Interessados terão que passar por uma entrevista e levar documentação para efetivar adoção. 

Leia Mais

Os candidatos preencherão um termo de adoção, com termos referentes às responsabilidades dos adotantes e cuidados necessários. Os interessados em adotar gatos devem levar caixas de transporte para garantir a segurança do animal no trajeto até a casa dos tutores. 

As pessoas que não puderem adotar podem ajudar a SMPA doando cobertinhas, material de limpeza e remédios. É possível ajudar também o trabalho voluntário do coletivo por meio de qualquer valor via pix, cuja chave é o CNPJ 18.824.029/001-53. 

Os animais 

O gato Cafuné foi encontrado doente no meio de entulho de construção. Já a gata Milena foi abandonada em uma avenida movimentada e se refugiou num motor de kombi e a cadelinha Babi foi amarrada em uma árvore, no meio da chuva. 

O evento, promovido pela Sociedade Mineira Protetora dos Animais, busca adotantes responsáveis para cães e gatos, tanto filhotes e quanto adultos, vacinados e castrados.

Além de Cafuné, Milena e Babi, estarão disponíveis para adoção vários outros animais como a cadela Branquinha, abandonada grávida, e Charly, largada no aterro sanitário com seus irmãos.

Serviço 

Evento de adoção de animais da Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA)

Sábado: 7/3 

Horário: 10h30 às 17h

Local: Cobasi - Av. Nossa Senhora do Carmo 1700 - loja B, Savassi

Levar carteira de identidade, comprovante de residência e caixa de transporte. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para colaborar ou adotar basta acessar as redes da SMPA @smpabh

