Jovem de Belo Horizonte desaparece ao entrar no mar em Cabo Frio
Leonardo Serafim, de 26 anos, desapareceu neste domingo depois de entrar no mar na Praia do Forte. Bombeiros começaram as buscas no início da tarde
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Um jovem de 26 anos, identificado como Leonardo Serafim, desapareceu neste domingo (19/4) depois de entrar no mar na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Natural de Belo Horizonte (MG), ele estava em viagem com a família na cidade.
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Segundo informou o Corpo de Bombeiros ao Estado de Minas, a corporação recebeu uma ligação do irmão do rapaz, de 15 anos, às 12h18, relatando que Leonardo havia desaparecido no mar.
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Nas redes sociais, a influenciadora digital Monique Bispo publicou um vídeo no qual ela aparece na praia onde o jovem desapareceu. Ela disse que Leonardo tem baixa visão e problema de mobilidade, segundo informações repassadas pela família dele.
“O Leonardo entrou no mar com o irmão e uma onda acabou arrastando ele. O irmão, desesperado, saiu da água pedindo ajuda”, disse Monique Bispo.
Na ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros consta, sem outros detalhes, que Leonardo tem “deficiência motora”, segundo relatou a família aos militares.
As buscas realizadas por mergulhadores foram encerradas às 18h e serão retomadas no início da manhã desta segunda-feira (20).
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“À noite, não há visibilidade. Por isso, a procura desta forma acaba não sendo viável. No entanto, equipes seguem no local durante toda a madrugada fazendo varreduras visuais”, explicou a assessoria do Corpo de Bombeiros.