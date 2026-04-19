Jovem de Belo Horizonte desaparece ao entrar no mar em Cabo Frio

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um jovem de 26 anos, identificado como Leonardo Serafim, desapareceu neste domingo (19/4) depois de entrar no mar na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Natural de Belo Horizonte (MG), ele estava em viagem com a família na cidade.

Segundo informou o Corpo de Bombeiros ao Estado de Minas, a corporação recebeu uma ligação do irmão do rapaz, de 15 anos, às 12h18, relatando que Leonardo havia desaparecido no mar.

Nas redes sociais, a influenciadora digital Monique Bispo publicou um vídeo no qual ela aparece na praia onde o jovem desapareceu. Ela disse que Leonardo tem baixa visão e problema de mobilidade, segundo informações repassadas pela família dele.

“O Leonardo entrou no mar com o irmão e uma onda acabou arrastando ele. O irmão, desesperado, saiu da água pedindo ajuda”, disse Monique Bispo.

Na ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros consta, sem outros detalhes, que Leonardo tem “deficiência motora”, segundo relatou a família aos militares.

As buscas realizadas por mergulhadores foram encerradas às 18h e serão retomadas no início da manhã desta segunda-feira (20).

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“À noite, não há visibilidade. Por isso, a procura desta forma acaba não sendo viável. No entanto, equipes seguem no local durante toda a madrugada fazendo varreduras visuais”, explicou a assessoria do Corpo de Bombeiros.