MG: três suspeitos de matar jovem com facada no carnaval são presos

Três suspeitos de matar um jovem de 19 anos em Ibertioga, no Campo das Vertentes, foram presos preventivamente nesse sábado (18/4). A vítima foi agredida com pedaços de madeira e morta com golpe de faca em 15 de fevereiro deste ano. Na ocasião, a prefeitura chegou a cancelar as festividades de carnaval.

As prisões ocorreram após manifestação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que apontou indícios de intimidação de testemunhas e de instabilidade social no município. O decreto foi da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena.

“A representação pela prisão foi feita pela Polícia Civil após o aprofundamento das investigações e o surgimento de fatos novos, que demonstraram ser insuficientes as medidas cautelares alternativas aplicadas anteriormente”, afirma o MPMG. Não foi informado onde as prisões ocorreram.

Segundo o órgão, as investigações revelam que o crime foi praticado com extrema violência, com uso de arma branca e objeto contundente, depois de perseguição da vítima em via pública, no Centro de Ibertioga. Apontam ainda que os suspeitos atuaram de maneira conjunta e premeditada, desempenhando funções distintas para assegurar a consumação do homicídio.

Foi apurado que o jovem morreu em razão de hemorragia interna, conforme o laudo pericial. O crime teria sido motivado por ciúmes e vingança, em um contexto de conflitos e agressões anteriores entre os investigados e a vítima, segundo o MPMG.

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Na época do crime, a Prefeitura de Ibertioga lamentou a morte nas redes sociais e cancelou o carnaval da cidade por meio de decreto. No texto, o Executivo disse que a decisão decorreu da "grave ocorrência registrada durante os festejos carnavalescos", o que gerou "forte comoção social".