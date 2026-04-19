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CAMPO DAS VERTENTES

MG: três suspeitos de matar jovem com facada no carnaval são presos

A vítima foi agredida com pedaços de madeira e morta com golpe de faca em 15 de fevereiro deste ano; prefeitura cancelou festividades de carnaval

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
19/04/2026 19:01 - atualizado em 19/04/2026 19:03

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"A representação pela prisão foi feita pela Polícia Civil após o aprofundamento das investigações e o surgimento de fatos novos, que demonstraram serem insuficientes as medidas cautelares alternativas aplicadas anteriormente", afirma o MPMG
'A representação pela prisão foi feita pela Polícia Civil após o aprofundamento das investigações e o surgimento de fatos novos, que demonstraram ser insuficientes as medidas cautelares alternativas aplicadas anteriormente', afirma o MPMG crédito: Divulgação PCMG

Três suspeitos de matar um jovem de 19 anos em Ibertioga, no Campo das Vertentes, foram presos preventivamente nesse sábado (18/4). A vítima foi agredida com pedaços de madeira e morta com golpe de faca em 15 de fevereiro deste ano. Na ocasião, a prefeitura chegou a cancelar as festividades de carnaval. 

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As prisões ocorreram após manifestação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que apontou indícios de intimidação de testemunhas e de instabilidade social no município. O decreto foi da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena.

“A representação pela prisão foi feita pela Polícia Civil após o aprofundamento das investigações e o surgimento de fatos novos, que demonstraram ser insuficientes as medidas cautelares alternativas aplicadas anteriormente”, afirma o MPMG. Não foi informado onde as prisões ocorreram.

Segundo o órgão, as investigações revelam que o crime foi praticado com extrema violência, com uso de arma branca e objeto contundente, depois de perseguição da vítima em via pública, no Centro de Ibertioga. Apontam ainda que os suspeitos atuaram de maneira conjunta e premeditada, desempenhando funções distintas para assegurar a consumação do homicídio. 

Foi apurado que o jovem morreu em razão de hemorragia interna, conforme o laudo pericial. O crime teria sido motivado por ciúmes e vingança, em um contexto de conflitos e agressões anteriores entre os investigados e a vítima, segundo o MPMG.

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Na época do crime, a Prefeitura de Ibertioga lamentou a morte nas redes sociais e cancelou o carnaval da cidade por meio de decreto. No texto, o Executivo disse que a decisão decorreu da "grave ocorrência registrada durante os festejos carnavalescos", o que gerou "forte comoção social".

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