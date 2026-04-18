BH: mulher morre atropelada no Anel Rodoviário
Não há informações sobre o responsável pelo atropelamento, que aconteceu no Viaduto São Francisco. Caso será investigado pela PCMG
compartilheSIGA
Uma mulher de 35 anos foi atropelada no Anel Rodoviário, no Viaduto São Francisco, Região da Pampulha, em BH, neste sábado (18/4). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da vítima no local. Não foram informados detalhes sobre o veículo que atropelou a mulher ou as circunstâncias do acidente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi até o local. Segundo a corporação, ninguém foi conduzido à delegacia. O caso será investigado pela PCMG.
- Duas pessoas morrem, e oito ficam feridas, em acidente no Norte de Minas
- Vai viajar no feriado? Confira os melhores horários para evitar o trânsito nas saídas de BH
De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette para ser submetido a exames de necropsia e de identificação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Prefeitura de Belo Horizonte lamentou o ocorrido, confirmou atendimento pelo Samu e informou que acidente aconteceu no Viaduto São Francisco sentido Rio de Janeiro. Não foram repassados mais detalhes sobre a ocorrência.