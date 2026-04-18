BH: mulher morre atropelada no Anel Rodoviário

Não há informações sobre o responsável pelo atropelamento, que aconteceu no Viaduto São Francisco. Caso será investigado pela PCMG

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
18/04/2026 20:02

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da mulher no local crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press.Brasil.MG. Belo Horizonte- 13/03/2024

Uma mulher de 35 anos foi atropelada no Anel Rodoviário, no Viaduto São Francisco, Região da Pampulha, em BH, neste sábado (18/4). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da vítima no local. Não foram informados detalhes sobre o veículo que atropelou a mulher ou as circunstâncias do acidente. 

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi até o local. Segundo a corporação, ninguém foi conduzido à delegacia. O caso será investigado pela PCMG. 

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette para ser submetido a exames de necropsia e de identificação.

A Prefeitura de Belo Horizonte lamentou o ocorrido, confirmou atendimento pelo Samu e informou que acidente aconteceu no Viaduto São Francisco sentido Rio de Janeiro. Não foram repassados mais detalhes sobre a ocorrência. 

