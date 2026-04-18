Vai viajar no feriado? Confira os melhores horários para evitar o trânsito nas saídas de BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Planejar a saída para o feriado prolongado é essencial para evitar o estresse dos congestionamentos nas principais rodovias que partem de Belo Horizonte. Escolher o melhor momento para pegar a estrada pode significar horas a mais de descanso e lazer.

É importante ressaltar que as informações a seguir são baseadas em padrões históricos de tráfego e servem como uma orientação geral. Para dados em tempo real, consulte sempre os canais oficiais das concessionárias e aplicativos de trânsito como Waze e Google Maps, pois as condições podem variar.

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Horários de pico nas saídas de BH

Tradicionalmente, os piores horários para deixar a capital mineira são na véspera do feriado, especialmente na sexta-feira, entre 16h e 22h, e na manhã de sábado, das 7h às 13h. Quem consegue antecipar a saída para a manhã ou início da tarde de sexta-feira (até as 14h) geralmente encontra um trânsito mais tranquilo.

BR-381 (Sentidos São Paulo e Vitória)

Conhecida pelo alto volume de veículos, a BR-381 costuma apresentar lentidão já a partir das 15h da sexta-feira. Para uma viagem mais fluida, a recomendação é iniciar o trajeto antes desse horário ou optar por viajar após as 22h. No sábado, o movimento deve ficar forte durante a parte da manhã. Para informações atualizadas, consulte os canais da concessionária responsável pelo trecho, como a Nova 381.

BR-040 (Sentido Rio de Janeiro)

Na BR-040, em direção ao Rio de Janeiro, o cenário é semelhante, com o fluxo se intensificando no final da tarde de sexta-feira. Viajar pela manhã cedo ou durante a madrugada são as melhores alternativas para fugir do pico. Acompanhe as condições da via pelos canais da concessionária EPR Via Mineira para informações atualizadas.

Dicas para uma viagem segura e sem estresse

Planejamento é tudo: defina sua rota com antecedência e tenha planos B para desvios ou paradas.

Revise seu veículo: checagem de pneus, freios, óleo e luzes é fundamental para evitar imprevistos na estrada.

Consulte fontes oficiais: antes de sair e durante o percurso, acompanhe as atualizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das concessionárias que administram as rodovias.

Use a tecnologia a seu favor: aplicativos como Waze e Google Maps fornecem informações de tráfego em tempo real e podem sugerir rotas mais rápidas.

Com um bom planejamento, é possível transformar a saída para o feriado em uma parte agradável da viagem. Dirija com segurança e aproveite o descanso!

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Este conteúdo foi gerado e otimizado com o auxílio de inteligência artificial e pode conter imprecisões.