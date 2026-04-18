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GRANDE BH

Engavetamento envolvendo cinco carros na BR-040 deixa três feridos

Segundo relatos de pessoas no local do acidente, o veículo que teria provocado a sequência de batidas fugiu

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
18/04/2026 16:41

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Um acidente provocou um engavetamento com cinco carros na BR-040, no Km 552,8, em Nova Lima, na Grande BH, na tarde deste sábado (18/4)
Uma das faixas da BR-040 ficou interditada por aproximadamente 30 minutos crédito: Divulgação CBMMG

Cinco carros se envolveram em um engavetamento na BR-040, altura do Km 552,8, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (18/4). De acordo com a EPR Via Mineira, concessionária que administra a rodovia, três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Uma faixa ficou interditada, mas foi liberada por volta das 14h50.

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A ocorrência foi registrada pela concessionária às 14h14. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) também foi acionado e informou que não havia pessoas presas às ferragens. Segundo a corporação, entre as vítimas, estava um menino, de aparentemente 10 anos, que se encontrava consciente e orientado. Não há mais informações sobre o estado de saúde das outras pessoas envolvidas.

Os bombeiros informaram, ainda, que, segundo relatos de pessoas no local do acidente, o veículo que teria provocado a sequência de batidas fugiu. A concessionária responsável pela via não soube informar a dinâmica do acidente. 

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De acordo com a EPR Via Mineira, foram utilizados guincho, viatura de inspeção e ambulância, além do apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante a interdição de uma das faixas, o fluxo foi desviado para as outras duas vias no mesmo sentido. 

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