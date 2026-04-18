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É DIA DE FOLGA?

Segunda-feira (20/4) é ponto facultativo em Minas? Veja o que já está decidido

Decisão que antecede o feriado de Tiradentes afeta serviços públicos e privados; saiba o que já foi definido pelo governo e prefeituras do estado

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
18/04/2026 12:30 - atualizado em 18/04/2026 12:53

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Decisão que antecede o feriado de Tiradentes afeta serviços públicos e privados
Decisão que antecede o feriado de Tiradentes afeta serviços públicos e privados crédito: Cristiano Machado / Imprensa MG

O governo de Minas decretou ponto facultativo para os servidores públicos estaduais nesta segunda-feira (20/4), véspera do feriado de Tiradentes, celebrado na terça-feira (21/4). A medida altera o funcionamento de diversas repartições públicas no estado, que emendam a folga. Serviços essenciais, no entanto, serão mantidos.

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Como ficam os serviços do governo de Minas

As repartições públicas estaduais que não desempenham atividades essenciais estarão fechadas na segunda-feira, com o expediente sendo retomado normalmente na quarta-feira. Os serviços considerados indispensáveis à população funcionarão em regime de plantão ou com escalas especiais. Isso inclui:

Unidades de saúde, como hospitais e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento);

  • Forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros;

  • Unidades da Defesa Civil.

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Funcionamento nos municípios

A adesão ao ponto facultativo é uma decisão de cada município. Portanto, é fundamental que os cidadãos verifiquem o decreto da prefeitura de sua cidade para confirmar se os serviços municipais também serão suspensos. Em Belo Horizonte, a prefeitura costuma acompanhar a decisão estadual, mas a confirmação depende de publicação oficial. Serviços como transporte público podem operar com quadro de horários de dia atípico.

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Bancos, comércio e shoppings

Por seguirem legislação federal, as agências bancárias devem funcionar normalmente na segunda-feira (20), já que o ponto facultativo é de âmbito estadual. O comércio de rua e os shoppings centers têm autonomia para decidir sobre a abertura. A tendência é que a maioria dos estabelecimentos funcione em horário normal, mas é recomendável que os consumidores verifiquem o expediente de lojas específicas antes de sair de casa.

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