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Sol ou chuva? Veja previsão do tempo para o feriado de Tiradentes em BH

Dias que antecedem o 21 de abril serão de sol e calor na capital mineira; saiba se é preciso levar o guarda-chuva para aproveitar a folga

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
17/04/2026 14:31 - atualizado em 17/04/2026 14:31

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Sol ou chuva? Veja previsão do tempo para o feriado de Tiradentes em BH
Belo Horizonte se prepara para dias de sol, calor e nuvens, conforme a previsão para o feriado de Tiradentes crédito: depositphotos.com / PedroTruffi

O fim de semana que antecede o Dia de Tiradentes, em 21 de abril, será de sol e calor em Belo Horizonte. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica tempo com sol e nuvens até a chegada do feriado na capital mineira.

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Em BH, as máximas podem chegar aos 30°C; já as mínimas ficam entre 15°C e 16°C.

No sábado (18/4), o dia será ensolarado com aumento de nuvens a partir da tarde, com previsão de chuvas isoladas. As temperaturas devem variar entre 15°C e 30°C.

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O domingo (19/4) segue com algumas nuvens. Os termômetros marcam mínima de 16°C e máxima de 30°C, sem ocorrência de chuva.

Na segunda-feira (20/4), véspera do feriado, a previsão é de um dia de sol, porém com muitas nuvens, que aumentam no decorrer da tarde e a temperatura fica entre 16°C e 30°C.

Previsão para o feriado de Tiradentes

O tempo muda na terça-feira (21/4). O dia do feriado de Tiradentes será de sol com poucas nuvens durante o dia em Belo Horizonte. À noite, o céu permanece com poucas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas se mantêm entre 16°C e 30°C.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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