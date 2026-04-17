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Confira a agenda gastronômica deste feriado (de 18 a 21/4)

Além do sábado e do domingo, a cidade recebe eventos especiais no início da semana por conta do feriado de Tiradentes (21/4)

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Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
17/04/2026 18:14

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Arroz de pato é uma das opções de principais que podem ser escolhidas no almoço harmonizado na Cozinha Santo Antônio
Arroz de pato é uma das opções de principais que podem ser escolhidas no almoço harmonizado na Cozinha Santo Antônio crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

Com menu harmonizado, evento a quatro mãos e churrasco árabe na rua, os próximos dias em Belo Horizonte prometem ser agitados. Aqui, você descobre programações deliciosas para curtir o fim de semana e o feriado de Tiradentes (21/4) com muita comida e bebida boa. Confira:

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No próximo sábado (18/4), a Cozinha Santo Antônio, localizada no bairro de mesmo nome, na Região Centro-Sul de BH, vai receber a Vinícola Roserá, liderada por mulheres no Sul de Minas Gerais.

O almoço vai acontecer em três tempos: os clientes vão escolher duas “bocadas” e um prato principal. A sequência será harmonizada com um espumante, um vinho branco e um tinto.

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Dentre as "bocadas", é possível escolher as ostras frescas com sorbet de limão capeta; a cumbuquinha de cogumelo com creme de castanha; a empadinha de queijo com frutas vermelhas; ou a bochecha de porco com molho de pitanga. Já em relação aos pratos, as escolhas são entre arroz de pato, lasanha de cordeiro ou de cogumelo e brisket de curraleiro com creme de milho.

O menu harmonizado sai por R$ 190, enquanto apenas o kit com três taças custa R$ 90.

Serviço

Rua São Domingos do Prata, 453, Santo Antônio
Sábado (18/4), a partir das 12h30

Churrasco na rua

No próximo domingo (19/4), entre as 11h e 19h, o bar árabe Pita, no São Pedro, Região Centro-Sul de BH, vai servir churrasco árabe na rua. Kafta, frango, cordeiro, arais (sanduíche grelhado), pão pita feito na hora e kebab são pratos disponibilizados na data. Chope, drinques e vinhos completam a tarde.

 
 
 
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Serviço

Rua Viçosa, 471, São Pedro
Domingo (19/4), das 11h às 19h

Convidada

Na próxima segunda (20/4), o bar A Porca Voadora, na Serra, Região Centro-Sul de BH, vai receber Carol Dini, chef e especialista em fermentados. A casa vai abrir às 18h e servir pratos com jiló, caqui, peixe, porco, mandioca, mel de cacau, dentre outros ingredientes que prometem surpreender os clientes.

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Serviço

Rua do Ouro, 1709, Serra
Segunda (20/4), a partir das 18h

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