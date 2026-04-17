Começa hoje (17/4) a BH Restaurant Week; veja casas participantes
Por um mês, cerca de 50 estabelecimentos de Belo Horizonte se unem em festival gastronômico e o tema desta edição é 'A cozinha dos campeões'
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A partir desta sexta-feira (17/4) até 17 de maio, Belo Horizonte recebe a 29ª edição do Restaurant Week, festival gastronômico que oferece menus com preço fixo. Durante este mês, os cerca de 50 restaurantes participantes servem menus com entrada, prato e sobremesa.
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O tema desta edição é “A cozinha dos campeões” e busca explorar ingredientes e receitas dos países que já venceram a Copa do Mundo – Alemanha, Itália, Brasil, Argentina, Uruguai, França, Inglaterra e Espanha.
Uma das novidades deste festival é o prato kids (R$ 39,90). As outras categorias existentes continuam: o menu tradicional é vendido a R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar; o plus sai a R$ 73,90 no almoço e R$ 94,90; e o premium a R$ 95 no almoço e R$ 115 no jantar. Vale destacar que, mantendo o compromisso social, a cada menu pedido, serão doados R$ 2 para o Hospital da Baleia.
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Nesta edição, participam as seguintes casas:
- 68 La Pizzeria
- A2 Bistrô
- Ancho
- Badejo – Lourdes
- Bar Ideal
- Barolio Espaço 356
- Benvindo
- Café com Letras
- Cantina Piacenza
- Cozinha Brahma - Shopping Del Rey BH
- Cozinha De Fogo Wäls - BH Shopping
- Dal Grano
- Dumanga Comidaria
- El Mai
- Elis Bar
- Esquina Santê
- Fiado Santê
- Geraldinho - O Conceito da Carne
- Giardino La Macelleria
- Indian Gourmet
- Jirau Gastrobar
- Kanpai Lourdes - Culinária Japonesa
- La Macelleria - Vila da Serra
- La Vinicola – Lourdes
- La Vinicola – Savassi
- Marília Pizza Bar
- Mercado da Boca – Buritis
- Mercado da Boca – Savassi
- Massala – Savassi
- Massala – Pampulha
- Ninetto Trattoria BH
- Nino Cucina
- Nonna Carmela
- O Jardim
- Olegário – Jardins
- Olegário – Lourdes
- Olegário – Pátio
- Olegário - Vila da Serra
- Olga Nur
- Osteria Via Emilia – Lourdes
- Osteria Via Emilia – Santo Antônio
- Picco Restaurante
- Querida Jacinta
- Taberna Livorno
- The Eat Restô
- Vino! Buritis
- Vino! Cidade Nova
- Udon Mercure
No site do festival, é possível encontrar os menus de almoço e jantar de cada casa, além do endereço e horário de funcionamento.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck