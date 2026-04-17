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INSPIRAÇÃO NA COPA DO MUNDO

Começa hoje (17/4) a BH Restaurant Week; veja casas participantes

Por um mês, cerca de 50 estabelecimentos de Belo Horizonte se unem em festival gastronômico e o tema desta edição é 'A cozinha dos campeões'

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Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
17/04/2026 17:42

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Medalhões de quiabo envoltos no bacon com molho de pimenta biquinho é uma entrada do menu de almoço do Kanpai
Medalhões de quiabo envoltos no bacon com molho de pimenta biquinho é uma entrada do menu de almoço do Kanpai crédito: Victor Schwaner/Divulgação

A partir desta sexta-feira (17/4) até 17 de maio, Belo Horizonte recebe a 29ª edição do Restaurant Week, festival gastronômico que oferece menus com preço fixo. Durante este mês, os cerca de 50 restaurantes participantes servem menus com entrada, prato e sobremesa.

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O tema desta edição é “A cozinha dos campeões” e busca explorar ingredientes e receitas dos países que já venceram a Copa do Mundo – Alemanha, Itália, Brasil, Argentina, Uruguai, França, Inglaterra e Espanha.

Uma das novidades deste festival é o prato kids (R$ 39,90). As outras categorias existentes continuam: o menu tradicional é vendido a R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar; o plus sai a R$ 73,90 no almoço e R$ 94,90; e o premium a R$ 95 no almoço e R$ 115 no jantar. Vale destacar que, mantendo o compromisso social, a cada menu pedido, serão doados R$ 2 para o Hospital da Baleia.

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Nesta edição, participam as seguintes casas:

Risoto de bacalhau do Vino! Cidade Nova
Risoto de bacalhau do Vino! Cidade Nova Vino! Cidade Nova/Divulgação

  • 68 La Pizzeria
  • A2 Bistrô
  • Ancho
  • Badejo – Lourdes
  • Bar Ideal
  • Barolio Espaço 356
  • Benvindo
  • Café com Letras
  • Cantina Piacenza
  • Cozinha Brahma - Shopping Del Rey BH
  • Cozinha De Fogo Wäls - BH Shopping
  • Dal Grano
  • Dumanga Comidaria
  • El Mai
  • Elis Bar
  • Esquina Santê
  • Fiado Santê
  • Geraldinho - O Conceito da Carne
  • Giardino La Macelleria
  • Indian Gourmet
  • Jirau Gastrobar
  • Kanpai Lourdes - Culinária Japonesa
  • La Macelleria - Vila da Serra
  • La Vinicola – Lourdes
  • La Vinicola – Savassi
  • Marília Pizza Bar
  • Mercado da Boca – Buritis
  • Mercado da Boca – Savassi
  • Massala – Savassi
  • Massala – Pampulha
  • Ninetto Trattoria BH
  • Nino Cucina
  • Nonna Carmela
  • O Jardim
  • Olegário – Jardins
  • Olegário – Lourdes
  • Olegário – Pátio
  • Olegário - Vila da Serra
  • Olga Nur
  • Osteria Via Emilia – Lourdes
  • Osteria Via Emilia – Santo Antônio
  • Picco Restaurante
  • Querida Jacinta
  • Taberna Livorno
  • The Eat Restô
  • Vino! Buritis
  • Vino! Cidade Nova
  • Udon Mercure

No site do festival, é possível encontrar os menus de almoço e jantar de cada casa, além do endereço e horário de funcionamento.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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