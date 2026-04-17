Começa hoje (17/4) a BH Restaurant Week; veja casas participantes

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A partir desta sexta-feira (17/4) até 17 de maio, Belo Horizonte recebe a 29ª edição do Restaurant Week, festival gastronômico que oferece menus com preço fixo. Durante este mês, os cerca de 50 restaurantes participantes servem menus com entrada, prato e sobremesa.

O tema desta edição é “A cozinha dos campeões” e busca explorar ingredientes e receitas dos países que já venceram a Copa do Mundo – Alemanha, Itália, Brasil, Argentina, Uruguai, França, Inglaterra e Espanha.

Uma das novidades deste festival é o prato kids (R$ 39,90). As outras categorias existentes continuam: o menu tradicional é vendido a R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar; o plus sai a R$ 73,90 no almoço e R$ 94,90; e o premium a R$ 95 no almoço e R$ 115 no jantar. Vale destacar que, mantendo o compromisso social, a cada menu pedido, serão doados R$ 2 para o Hospital da Baleia.

Nesta edição, participam as seguintes casas:

Risoto de bacalhau do Vino! Cidade Nova Vino! Cidade Nova/Divulgação

68 La Pizzeria

A2 Bistrô

Ancho

Badejo – Lourdes

Bar Ideal

Barolio Espaço 356

Benvindo

Café com Letras

Cantina Piacenza

Cozinha Brahma - Shopping Del Rey BH

Cozinha De Fogo Wäls - BH Shopping

Dal Grano

Dumanga Comidaria

El Mai

Elis Bar

Esquina Santê

Fiado Santê

Geraldinho - O Conceito da Carne

Giardino La Macelleria

Indian Gourmet

Jirau Gastrobar

Kanpai Lourdes - Culinária Japonesa

La Macelleria - Vila da Serra

La Vinicola – Lourdes

La Vinicola – Savassi

Marília Pizza Bar

Mercado da Boca – Buritis

Mercado da Boca – Savassi

Massala – Savassi

Massala – Pampulha

Ninetto Trattoria BH

Nino Cucina

Nonna Carmela

O Jardim

Olegário – Jardins

Olegário – Lourdes

Olegário – Pátio

Olegário - Vila da Serra

Olga Nur

Osteria Via Emilia – Lourdes

Osteria Via Emilia – Santo Antônio

Picco Restaurante

Querida Jacinta

Taberna Livorno

The Eat Restô

Vino! Buritis

Vino! Cidade Nova

Udon Mercure

No site do festival, é possível encontrar os menus de almoço e jantar de cada casa, além do endereço e horário de funcionamento.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck