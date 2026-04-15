Festa da Goiaba em Ouro Preto tem goiabada, oficinas e shows

A rara goiabada cascão em caixa é uma das iguarias que poderá ser encontrada 29ª Festa Cultural da Goiaba, que acontece no próximo final de semana, nos dias 17, 18 e 19, em São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto.

O evento celebra a produção doceira local, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Ouro Preto. A tradição preserva o saber de fazer doces com frutas dos quintais, preparados em tachos de cobre sobre fornalhas a lenha e depois acondicionados em caixotes de madeira.

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Os visitantes também poderão provar doces de leite, laranja, figo e mamão, além de geleias e frutas cristalizadas. Uma feira de produtos locais também oferecerá mel, cafés especiais, grãos, ovos e queijos.

A programação inclui atividades práticas para o público e para as crianças, que poderão participar de oficinas culinárias. A rua principal do distrito receberá a produção ao ar livre de tachadas de goiabada e doce de leite.

Uma cozinha show será montada para que a chef Karina Moreira ensine aos visitantes receitas que valorizam a fruta, como o molho agridoce de goiabada e o catchup de goiabada. A festa contará ainda com música, teatro, dança e cortejos.

Serviço

29ª Festa Cultural da Goiaba

17, 18 e 19 de abril

Das 10h às 22h

São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.