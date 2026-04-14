Conheça os chefs que comandam as duas casas 3 estrelas Michelin do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os chefs Ivan Ralston, do Tuju, e Luiz Filipe Souza, do Evvai, tiveram seus restaurantes premiados com três estrelas no Guia Michelin em cerimôniza realizada no Copacabana Palace, no Rio, nesta segunda (13). Os endereços foram os primeiros na América Latina a receber três estrelas da publicação francesa -a honraria mais alta da premiação.

Nascido em São Paulo, Ivan trilhou sua formação em gastronomia na Escola de Hosteleria Hofmann, em Barcelona. Depois, passou por cozinhas prestigiadas, incluindo o Mugaritz, na Espanha, e o RyuGin, no Japão.

Em 2014, ele inaugurou o Tuju, na capital paulista, com uma proposta centrada em ingredientes do Sudeste brasileiro. O endereço conquistou sua primeira estrela Michelin um ano após a abertura. A segunda veio em 2018. A casa permaneceu fechada por três anos devido à pandemia da Covid-19, sendo reaberta em 2023.

Hoje, o Tuju, também premiado com a estrela verde, dada a restaurantes com práticas exemplares de sustentabilidade, serve somente menu-degustação, que tem versões sazonais e organizadas em quatro períodos do ano de acordo com as chuvas. Os ingredientes são selecionados pela pesquisadora Katherina Cordás (sócia comercial e conjugal do chef).

Também premiado, o chef paulistano Luiz Filipe Souza, estreou na categoria com três estrelas. Aos 28 anos, em 2017, Souza assumiu o comando da cozinha que levava o nome do chef italiano Salvatore Loi. O restaurante passou por uma transformação e foi rebatizado como Evvai, que mescla as referências italiana e brasileira.

Anos depois, em 2019, o profissional representou o Brasil e foi finalista no Bocuse D'Or, importante competição internacional de culinária. No mesmo ano, foi premiado com sua primeira estrela no guia francês. A segunda veio em 2024.

Em Foz do Iguaçu, Souza assina pratos do Y (lê-se "i"), projeto em parceria com a Belmond no luxuoso Hotel das Cataratas. Em São Paulo, o chef já comandou o Trattorita Evvai, endereço mais casual com pratos à la carte.

Ao longo da trajetória, o profissional também passou por casas reconhecidas, incluindo o Reale Casadonna, de Niko Romito, e restaurantes como Girarrosto, Mozza e Ristorantino.

Serviço

Evvai

@evvai_sp

Rua Joaquim Antunes, 108, Pinheiros, São Paulo

(11) 3062-1160

Tuju

@tuju_sp

Rua Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano, São Paulo

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