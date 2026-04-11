BH recebe dois jantares a quatro mãos na terça (14/4)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Dois homens e duas mulheres vão comandar jantares especiais na próxima terça-feira (14/4). Essas são oportunidades de degustar pratos inéditos que casam estilos de cozinha de dois profissionais. No Gero, restaurante no Lourdes, Região Centro-Sul de BH, o chef da casa, William Lima, se une a Henrique Gilberto, à frente da Cozinha Tupis, Forno da Saudade e Juramento 202.

Os dois vão preparar um jantar com quatro etapas que começa com ravioli de galinha d’angola no próprio caldo com foie gras e semente de pequi. O primeiro principal é um black cod (peixe-carvão-do-pacífico) com palmito na brasa, purê ao limão siciliano e pinoli. Em seguida, será servido um prato de porchetta de leitão com mil folhas de alho-poró e cogumelo porcini. A sobremesa da noite será uma Île Flottante (sobremesa clássica com merengue “boiando” sobre creme inglês) de doce de leite com sorbet de jabuticaba e crocante de amêndoa.

Cada tempo do jantar, que acontece a partir das 19h30, poderá ser harmonizado com os rótulos selecionados. Para a entrada, acompanha o Il Pumo Chardonnay, Puglia, 2024, branco com toques minerais e notas frutadas; Regaleali Bianco, Sicília, 2024, outro branco fresco e mineral foi selecionado para o primeiro prato; Bracciale Biondi Santi, Toscana, 2023, tinto com notas de especiarias, frutas vermelhas, tabaco, dentre outros vai ser servido com segundo prato; e Barbeito Boal Reserva, vinho Madeira, de 5 anos foi eleito para encerrar a noite com a sobremesa.

O valor do menu sem os vinhos é R$ 530 + 15% de taxa de serviço; e o menu harmonizado é R$ 890 + 15% de taxa de serviço. As reservas são limitadas e é necessário o pré-pagamento.

Gero

Rua São Paulo, 2.320, Lourdes (Hotel Fasano)

Reservas pelo número: (31) 3500 8900

Para surpreender

A dupla formada pela chef Agnes Farkasvolgyi e pela confeiteira Marina Mendes, mais conhecida como Sá Marina, já rendeu muitos encontros de sucesso. Dessa vez, elas se reúnem para um jantar de “Provocações”, inclusive intitulado dessa maneira. O encontro vai acontecer no espaço do A Casa da Agnes, no Santo Antônio, Região Centro-Sul de BH, das 19h30 às 22h.

Agnes e Marina vão se inspirar no cotidiano da cozinha brasileira, servindo versões de sopa, farofa, pudim, salada e sorvete. Serão cinco tempos e, cada um, terá uma versão do prato doce e outra salgada (com os mesmos ingredientes) – configurando 10 pratos no total.

A noite começa com sopa à base de salmão, morango, endro, tomate, limão e manjericão. Em seguida, será servida uma salada com mandioca, abacaxi, coco, limão verde, hortelã, lichia, caju, beterraba e castanhas.

A dupla segue com uma farofa feita com amendoim, café, queijo, canjica, frutos do mar, maracujá e farinha de milho. O quarto passo é o pudim, que será preparado com tapioca, parmesão, banana, avelã, sálvia e fraldinha. Por último, mas não menos importante e impactante, fica o sorvete que brinca com lagostim, abóbora, coco, chocolate e tomate.

O jantar tem valor de R$ 580 no Pix ou R$ 610 no cartão (em até 3x) e inclui drinque de boas-vindas e água durante toda a noite.

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A Casa da Agnes

Rua Paulo Afonso, 833, Santo Antônio (A Casa da Agnes)

Reservas pelo telefone: (31) 98738-7066

