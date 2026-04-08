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FORA DA LISTA

Nenhuma comida mineira entrou em ranking de melhores pratos do mundo

Apenas três pratos brasileiros foram destacados na lista do TasteAtlas 2025/2026 dos cem melhores preparos do mundo

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Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
08/04/2026 16:21

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Pratos tradicionais da cozinha de Minas Gerais como o frango com quiabo ficaram de fora da seleção internacional
Pratos tradicionais da cozinha de Minas Gerais como o frango com quiabo ficaram de fora da seleção internacional crédito: Fernanda Naves/Divulgação

Feijão-tropeiro, frango com quiabo, pão de queijo, canjiquinha… Por incrível que pareça nenhum desse preparos entrou no ranking dos melhores pratos do mundo do TasteAtlas 2025/2026, uma plataforma que produz guias e avaliações de experiências gastronômicas e turísticas.

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Em âmbito nacional, o resultado também não foi dos melhores. O prato brasileiro melhor colocado foi a picanha, que ficou em 15º lugar. O 35º posto ficou com a costela bovina, enquanto a moqueca baiana foi para o fim da lista, no 98º lugar.

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América Latina no topo

Para a surpresa de muitos, o prato eleito como melhor do mundo foi o vori-vori, uma sopa paraguaia. O prato é composto por pequenas esferas de farinha de milho e queijo cozidas em caldo de frango e finalizado com vegetais frescos.

"Reinado" da Itália

A publicação enalteceu a comida italiana. Ao todo, 12 pratos do país europeu figuraram no ranking mundial. O mais aclamado deles foi a pizza napolitana, que ficou em 2º lugar.

O site do Taste Atlas esclarece que os resultados são obtidos por meio de mais de 400 mil votos válidos entre mais de 11 mil pratos disponíveis em sua base de dados

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima.

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