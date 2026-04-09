Consagrada dupla de chefs inaugura mais um bar em BH; veja detalhes
À frente do Okinaki e do Parallel, Gabriella Guimarães e Guilherme Furtado abrem hoje (9/4) um bar de coquetéis e pequenas porções
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A esquina da Rua Santa Catarina com a Avenida Álvares Cabral, no Lourdes, região centro-Sul de BH, ganha oficialmente hoje (9/4) um novo bar chefiado pela consagrada dupla Gabriella Guimarães e Guilherme Furtado. Os chefs, que já comandam o bar asiático Okinaki e o restaurante espanhol Parallel, inauguram o Vértice, um bar focado em coquetelaria e pequenas porções para compartilhar.
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“De todos os nossos empreendimentos, ele é o mais livre. É um bar de drinques e, diferentemente das outras casas, não é uma cozinha étnica. Aqui, a gente propõe mais liberdade criativa, sempre focando em comidas para quem está bebendo um coquetel”, explica Guilherme.
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Justamente por isso, o menu é composto, majoritariamente, por petiscos que, segundo o chef, devem ser trocados de tempos em tempos. Dentre as opções deste momento, os “Deviled Eggs” (R$ 40) são um dos destaques: uma dupla de ovos cozidos recheados com um patê de salmão defumado, cobertos com ovas de salmão e dispostos sobre molho tzatziki (com iogurte, pepino e ervas).
O ceviche da casa, por sua vez, é feito com o peixe fresco do dia marinado com graviola, lichia, limão taiti, cebola roxa, pimenta-de-cheiro e coentro (R$ 45). Outro grande destaque (que inclusive é vegetariano) é uma couve-flor assada regada com mel, tahine, tofu e zaatar (tempero árabe), vendida a R$ 34.
Os sanduíches
“Já que não tem prato principal, estamos apostando também em sanduíches”, destaca Guilherme. São duas opções disponíveis no menu: um lobster roll, feito com brioche tostado, lagosta fresca com molho tártaro, ovas de salmão e endro (R$ 72); e o pastrami artesanal com mostarda, picles e queijo prato no pão sourdough.
O pastrami da casa, aliás, também recheia deliciosas croquetas (R$ 38) com cebola caramelizada cobertas por mostarda.
“Mais uma vez procurando preencher espaços com produtos que não tínhamos na gastronomia de BH”, diz Guilherme, tomando como exemplo, principalmente, o lobster roll (sanduíche de lagosta).
Coquetéis
São nove drinques fora os clássicos vendidos no Vértice. As criações são inusitadas e misturam elementos de culturas diversas, como, evidentemente, a asiática – que Gabriella e Guilherme sempre revisitam.
Um dos mais surpreendentes é o “Quinto Sabor” (R$ 36), com gim, vermute da casa, shoyu e bitter de umami (feito com alga kombu e cogumelos na casa).
Outro drinque mais salgado e rico em umami (conhecido como o quinto sabor, que evoca a salivação prolongada na boca) é o “Spritz Umami” (R$ 38), feito com Lillet (aperitivo à base de vinho), gazpacho transparente (sopa fria à base de tomate), limão siciliano e azeite.
Para quem preferir bebidas mais refrescantes, o “Tropicália” (R$ 42) é uma boa pedida. A mistura leva vodca, xarope de manga com maracujá, limão siciliano, hortelã e espumante.
Serviço
Rua Santa Catarina, 1141, Lourdes
De terça a sábado, das 18h à 0h
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima