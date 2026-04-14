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JANTAR DISPUTADO

Veja quanto custa comer nas casas brasileiras com três estrelas Michelin

Pela primeira vez, dois restaurantes de São Paulo saíram da premiação mais aclamada da gastronomia mundial com três estrelas, a avaliação máxima

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ADRIELLY KILRYANN
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ADRIELLY KILRYANN
Repórter
14/04/2026 15:41

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O Tuju e o Evvai, ambos em São Paulo, foram os únicos restaurantes brasileiros premiados com três estrelas Michelin na última cerimônia do Guia
O Tuju e o Evvai, ambos em São Paulo, foram os únicos restaurantes brasileiros premiados com três estrelas Michelin na última cerimônia do Guia crédito: Tuju/Reprodução Instagram e Evvai/Reprodução Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Michelin anunciou nesta segunda-feira (13) os brasileiros estrelados na edição de 2026. A cerimônia do guia francês, um dos maiores no ramo gastronômico, aconteceu no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e divulgou a seleção de restaurantes paulistanos e cariocas.

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Duas casas foram contempladas com três estrelas Michelin, o Evvai e o Tuju, ambos em São Paulo. Outras três mantiveram as duas estrelas que conquistaram no ano passado. Veja, a seguir, quais são os restaurantes e quanto custa comer em cada um deles.

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Três estrelas

Evvai

O chef Luiz Filipe Souza comanda o restaurante, que tem foco nas cozinhas italiana e brasileira. Na sequência, por R$ 1.250, podem ser provados pratos como tortellini de pato, enguia e tucupi, e o javali com laranja e segurelha (uma erva aromática). Harmonizações partem de R$ 619.

Serviço

@evvai_sp

Rua Joaquim Antunes 108, Pinheiros, São Paulo

(11) 3062 1160

Tuju

O chef Ivan Ralston serve menu-degustação criado a partir de pesquisas de insumos da cozinha paulista e segue a lógica das estações, com os menus Umidade, Seca, Ventania e, em vigência, o Chuva. Servido em dez tempos, custa R$ 1.500, com 15% de taxa de serviço sugerida. Um dos pratos é a lula recheada com cogumelos com huitlacoche, um fungo do milho. Há ainda a semente de lótus para textura e é finalizado com trufa brasileira. Conta com três tipos de harmonizações: a de vinhos com rótulos clássicos (R$ 2.100), a de descobertas (R$ 950) e a não-alcoólica (R$ 550).

Serviço 

@tuju_sp

Rua Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano, São Paulo

(11) 91899-0002

Duas estrelas

D.O.M.

Fundado há 27 anos pelo chef Alex Atala, é um dos mais renomados da capital paulista. Oferece menu-degustação em dez etapas a partir de ingredientes brasileiros e destaca a culinária nacional. A refeição custa R$ 1.150 e, entre os pratos, estão o jacaré com bacuri e o ravióli de tapioca com ervas frescas e ervilha-torta no tucupi. Se optar pelo jantar com harmonização de vinhos (nove rótulos), sai por R$ 1.930.

Serviço

@d.o.m.restaurante

Rua Barão de Capanema, 549, Cerqueira César, São Paulo

(11) 3088-0761

Lasai

Liderado por Rafa Costa e Silva e Malena Cardiel, o restaurante combina técnicas modernas e ingredientes brasileiros cultivados em hortas próprias e de pequenos agricultores. Criações como a que leva lula, cebolas e melão dão ênfase a legumes e verduras. Servido apenas sob reserva, o menu-degustação custa R$ 1.380, com sugestão de taxa de serviço de 13% e harmonização de vinhos por R$ 638.

Serviço

@restaurantelasai

Largo dos Leões 35, Humaitá, Rio de Janeiro

(21) 3449-1834

Oro

O chef Felipe Bronze destaca pratos para comer com as mãos, quatro principais e uma sobremesa por R$ 1.100. Aparecem receitas que combinam elementos como palmito pupunha, jamón, peixe e tomate. Entre os principais aparece o prato de nhoque, acompanhado de cogumelo porcini e queijo Tulha. O jantar pode ser pedido com a harmonização de vinhos, por R$ 650.

Serviço

@oro_restaurante

Rua General San Martin, 889, Leblon, Rio de Janeiro

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(21) 3841-6859

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