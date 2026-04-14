Veja quanto custa comer nas casas brasileiras com três estrelas Michelin
Pela primeira vez, dois restaurantes de São Paulo saíram da premiação mais aclamada da gastronomia mundial com três estrelas, a avaliação máxima
compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Michelin anunciou nesta segunda-feira (13) os brasileiros estrelados na edição de 2026. A cerimônia do guia francês, um dos maiores no ramo gastronômico, aconteceu no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e divulgou a seleção de restaurantes paulistanos e cariocas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Duas casas foram contempladas com três estrelas Michelin, o Evvai e o Tuju, ambos em São Paulo. Outras três mantiveram as duas estrelas que conquistaram no ano passado. Veja, a seguir, quais são os restaurantes e quanto custa comer em cada um deles.
Leia Mais
Três estrelas
Evvai
O chef Luiz Filipe Souza comanda o restaurante, que tem foco nas cozinhas italiana e brasileira. Na sequência, por R$ 1.250, podem ser provados pratos como tortellini de pato, enguia e tucupi, e o javali com laranja e segurelha (uma erva aromática). Harmonizações partem de R$ 619.
Serviço
Rua Joaquim Antunes 108, Pinheiros, São Paulo
(11) 3062 1160
Tuju
O chef Ivan Ralston serve menu-degustação criado a partir de pesquisas de insumos da cozinha paulista e segue a lógica das estações, com os menus Umidade, Seca, Ventania e, em vigência, o Chuva. Servido em dez tempos, custa R$ 1.500, com 15% de taxa de serviço sugerida. Um dos pratos é a lula recheada com cogumelos com huitlacoche, um fungo do milho. Há ainda a semente de lótus para textura e é finalizado com trufa brasileira. Conta com três tipos de harmonizações: a de vinhos com rótulos clássicos (R$ 2.100), a de descobertas (R$ 950) e a não-alcoólica (R$ 550).
Serviço
Rua Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano, São Paulo
(11) 91899-0002
Duas estrelas
D.O.M.
Fundado há 27 anos pelo chef Alex Atala, é um dos mais renomados da capital paulista. Oferece menu-degustação em dez etapas a partir de ingredientes brasileiros e destaca a culinária nacional. A refeição custa R$ 1.150 e, entre os pratos, estão o jacaré com bacuri e o ravióli de tapioca com ervas frescas e ervilha-torta no tucupi. Se optar pelo jantar com harmonização de vinhos (nove rótulos), sai por R$ 1.930.
Serviço
Rua Barão de Capanema, 549, Cerqueira César, São Paulo
(11) 3088-0761
Lasai
Liderado por Rafa Costa e Silva e Malena Cardiel, o restaurante combina técnicas modernas e ingredientes brasileiros cultivados em hortas próprias e de pequenos agricultores. Criações como a que leva lula, cebolas e melão dão ênfase a legumes e verduras. Servido apenas sob reserva, o menu-degustação custa R$ 1.380, com sugestão de taxa de serviço de 13% e harmonização de vinhos por R$ 638.
Serviço
Largo dos Leões 35, Humaitá, Rio de Janeiro
(21) 3449-1834
Oro
O chef Felipe Bronze destaca pratos para comer com as mãos, quatro principais e uma sobremesa por R$ 1.100. Aparecem receitas que combinam elementos como palmito pupunha, jamón, peixe e tomate. Entre os principais aparece o prato de nhoque, acompanhado de cogumelo porcini e queijo Tulha. O jantar pode ser pedido com a harmonização de vinhos, por R$ 650.
Serviço
Rua General San Martin, 889, Leblon, Rio de Janeiro
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
(21) 3841-6859