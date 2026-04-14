Veja quanto custa comer nas casas brasileiras com três estrelas Michelin

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Michelin anunciou nesta segunda-feira (13) os brasileiros estrelados na edição de 2026. A cerimônia do guia francês, um dos maiores no ramo gastronômico, aconteceu no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e divulgou a seleção de restaurantes paulistanos e cariocas.

Duas casas foram contempladas com três estrelas Michelin, o Evvai e o Tuju, ambos em São Paulo. Outras três mantiveram as duas estrelas que conquistaram no ano passado. Veja, a seguir, quais são os restaurantes e quanto custa comer em cada um deles.

Três estrelas

Evvai

O chef Luiz Filipe Souza comanda o restaurante, que tem foco nas cozinhas italiana e brasileira. Na sequência, por R$ 1.250, podem ser provados pratos como tortellini de pato, enguia e tucupi, e o javali com laranja e segurelha (uma erva aromática). Harmonizações partem de R$ 619.

Serviço

@evvai_sp

Rua Joaquim Antunes 108, Pinheiros, São Paulo

(11) 3062 1160

Tuju

O chef Ivan Ralston serve menu-degustação criado a partir de pesquisas de insumos da cozinha paulista e segue a lógica das estações, com os menus Umidade, Seca, Ventania e, em vigência, o Chuva. Servido em dez tempos, custa R$ 1.500, com 15% de taxa de serviço sugerida. Um dos pratos é a lula recheada com cogumelos com huitlacoche, um fungo do milho. Há ainda a semente de lótus para textura e é finalizado com trufa brasileira. Conta com três tipos de harmonizações: a de vinhos com rótulos clássicos (R$ 2.100), a de descobertas (R$ 950) e a não-alcoólica (R$ 550).

Serviço



@tuju_sp

Rua Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano, São Paulo

(11) 91899-0002

Duas estrelas

D.O.M.

Fundado há 27 anos pelo chef Alex Atala, é um dos mais renomados da capital paulista. Oferece menu-degustação em dez etapas a partir de ingredientes brasileiros e destaca a culinária nacional. A refeição custa R$ 1.150 e, entre os pratos, estão o jacaré com bacuri e o ravióli de tapioca com ervas frescas e ervilha-torta no tucupi. Se optar pelo jantar com harmonização de vinhos (nove rótulos), sai por R$ 1.930.

Serviço

@d.o.m.restaurante

Rua Barão de Capanema, 549, Cerqueira César, São Paulo

(11) 3088-0761

Lasai

Liderado por Rafa Costa e Silva e Malena Cardiel, o restaurante combina técnicas modernas e ingredientes brasileiros cultivados em hortas próprias e de pequenos agricultores. Criações como a que leva lula, cebolas e melão dão ênfase a legumes e verduras. Servido apenas sob reserva, o menu-degustação custa R$ 1.380, com sugestão de taxa de serviço de 13% e harmonização de vinhos por R$ 638.

Serviço

@restaurantelasai

Largo dos Leões 35, Humaitá, Rio de Janeiro

(21) 3449-1834

Oro

O chef Felipe Bronze destaca pratos para comer com as mãos, quatro principais e uma sobremesa por R$ 1.100. Aparecem receitas que combinam elementos como palmito pupunha, jamón, peixe e tomate. Entre os principais aparece o prato de nhoque, acompanhado de cogumelo porcini e queijo Tulha. O jantar pode ser pedido com a harmonização de vinhos, por R$ 650.

Serviço

@oro_restaurante

Rua General San Martin, 889, Leblon, Rio de Janeiro

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(21) 3841-6859