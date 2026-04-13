Três frutas brasileiras estão no ranking das melhores do mundo; veja lista

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Três frutas brasileiras aparecem no ranking das 100 melhores do mundo do TasteAtlas, um portal considerado uma enciclopédia gastronômica dos Estados Unidos. A lista, baseada na avaliação de usuários, destaca a jabuticaba, o açaí e o guaraná.

A jabuticaba ocupa o 18º lugar, com 4,3 de 5 estrelas. A fruta de tom roxo escuro, que já esteve na segunda posição em 2023 e na décima no ano passado, é uma das favoritas dos usuários do portal. O açaí surge em 40º lugar, com 4,1 estrelas, enquanto o guaraná está na 79ª posição, com 3,9 estrelas.

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A primeira colocada do ranking é a polonesa truskawka kaszubska, uma variedade de morango, que tem 4,7 estrelas.

Conheça as cinco melhores frutas do ranking

1. Truskawka kaszubska (4,7 estrelas)

É um tipo de morango cultivado na Polônia que se destaca pelo alto teor de açúcar e sabor doce e aromático. Por essa característica, a fruta costuma ser usada no preparo de doces e bolos.

2. Rodakina naoussas (4,5 estrelas)

Trata-se de uma variedade de pêssego cultivada na ilha de Paros, na Grécia. O clima e o solo locais favorecem seu cultivo, resultando em uma fruta doce e com aroma forte. Atualmente, é vendida em mercados da Europa e do Oriente Médio.

3. Melocotón de Calanda (4,5 estrelas)

Cultivados na Espanha desde o século 19, esses pêssegos são considerados únicos pelo tamanho grande, com diâmetro mínimo de 73 mm, doçura e sabor. Eles são colhidos no ponto ideal de maturação e não podem apresentar nenhuma imperfeição visual.

4. Mandarini chiou (4,5 estrelas)

Esta tangerina é cultivada na ilha de Quios, na Grécia, e é conhecida por ser uma das mais aromáticas do mundo. O cheiro marcante rendeu à ilha o apelido de "Myrovolos" (a ilha perfumada). A fruta também é muito doce, característica atribuída ao clima quente e ao solo local.

5. Citrinos do Algarve (4,5 estrelas)

Laranjas, tangerinas, toranjas, limas e limões produzidos na região do Algarve, em Portugal, compartilham uma casca fina, cores intensas e elevado teor de sumo. Além do consumo direto, são usados em sucos, sobremesas, licores e compotas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.