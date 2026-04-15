Brasil lidera melhores pizzarias da América Latina; MG na lista
Guia internacional 50 Top Pizza confirma domínio brasileiro, com 22 casas no ranking e elege pizzaria de Governador Valadares entre as melhores do continente
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O Brasil dominou o ranking das melhores pizzarias da América Latina em 2026, com estabelecimentos de diversas partes do país, incluindo Minas Gerais. O resultado do guia 50 Top Pizza Latin America 2026 foi divulgado na terça-feira (14/4), em cerimônia no Rio de Janeiro.
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No topo da lista está a Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, eleita a melhor da América Latina pelo terceiro ano consecutivo. O país também aparece no pódio com a QT Pizza Bar, que divide o terceiro lugar com a colombiana Pizzardi Artigianale. A chilena Allería ficou em segundo.
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A força brasileira segue no top 10, com A Pizza da Mooca (7º) e Unica Pizzeria (8º), ambas paulistanas. Ao todo, 22 pizzarias do país integram o ranking, consolidando o protagonismo nacional no cenário da pizza artesanal.
Minas Gerais também marca presença na lista. O Quintal 333, em Governador Valadares, aparece na 25ª colocação e figura entre as melhores do continente pelo terceiro ano consecutivo. O resultado reforça o crescimento da gastronomia fora dos grandes centros.
Criado em 2017, o 50 Top Pizza é considerado um dos guias mais rigorosos do setor. Avaliadores anônimos levam em conta critérios como qualidade da massa, ingredientes, serviço e experiência do cliente — e pagam a própria conta, garantindo independência.
As 15 primeiras colocadas do ranking latino-americano garantem vaga na disputa mundial, que será realizada ainda este ano em Nápoles, na Itália.
Além do ranking com as 50 melhores, foi divulgada a seleção “Pizzarias de Excelência”, uma lista de 40 locais para comer uma boa pizza. Dessas, 22 pizzarias são brasileiras (veja abaixo).
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Nos prêmios especiais, o Brasil conquistou troféus nas categorias "Melhor lista de sobremesas", com a Coltivi, do Rio. Já a "Melhor lista de coquetéis" ficou com A Pizza da Mooca, em São Paulo. Enquanto a "Melhor pizza do ano" é da pizza Pomodori, servida na QT Pizza, em São Paulo.
50 Top Pizza Latin America 2026
- Leggera Pizza Napoletana - São Paulo, Brasil - Melhor Pizzaria da América Latina
- Allería - Providencia, Chile
- (empate): QT Pizza Bar - São Paulo, Brasil / Pizzardi Artigianale - Bogotá, Colômbia
- Ti Amo - Adrogué, Argetina
- La Clásica - San Salvador, El Salvador
- Flama - Miraflores, Peru
- A Pizza da Mooca - São Paulo, Brasil
- Unica Pizzeria - São Paulo, Brasil
- Portarossa - Pampatar, Venezuela
- L'Incanto - Punta del Este, Uruguai
- (empate): Rafaella - Las Condes, Chile / Bento Pizzeria, Rio de Janeiro
- Veridiana - São Paulo, Brasil
- Brunapoli - Vitacura, Chile
- Atte. Pizzeria Napoletana - Buenos Aires, Argentina
- Seba's - Uvita, Costa Rica
- Imilla Alzada - La Paz, Bolívia
- Grazie - Maceió, Brasil
- Chichilo's - Santa Fé, Argentina
- Ardente - Cidade do México, México
- Capricciosa - Rio de Janeiro, Brasil
- Siamo nel Forno - Buenos Aires, Argentina
- Baco Pizzaria - Brasília, Brasil
- Coltivi - Rio de Janeiro, Brasil
- Pizza Verace - Cidade do Panamá, Panamá
- Quintal 333 - Governador Valadares, Brasil
- Grazie Napoli - Santo André, Brasil
- Luigia - Foz do Iguaçu, Brasil
- St Giovanni's - Vitacura, Chile
- Di Bari Pizza - São Paulo, Brasil
- Paradiso - Pedro Juan Caballero, Paraguai
- Frasca - Carlos Barbosa, Brasil
- Capri - Lo Barnechea, Chile
- Otto e Mezzo Pizza Verace - Bento Gonçalves, Brasil
- Vinny's - Brasília, Brasil
- Il Caminetto - Santo Domingo, República Dominicana
- Pizza di Casabona - Santos, Brasil
- L'Aperó - Cidade da Guatemala, Guatemala
- 400 Pizzería - Providencia, Chile
- La Nonna - Aguascalientes, México
- Casa Gazcue - Santo Domingo, República Dominicana
- Bambina - Caguas, Porto Rico
- Wilma's Pizza - Ourinhos, Brasil
- Grosso - Assunção, Paraguai
- Le Mani - Passo Fundo, Brasil
- Diavolo Rosso - Samborondón, Equador
- Vallino Pizzeria Napoletana - Domingos Martins, Brasil
- Ciao - Porto Alegre, Brasil
- La Bella Pizza - Cali, Colômbia
- Il Gato Nero - Valeria del Mar, Argentina
- Davvero Pizzeria - Ñuñoa, Chile
Pizzarias de Excelência
- Bar do Che (Angra dos Reis, RJ)
- Bontà (Vila Velha, ES)
- Deveras Pizza (São Paulo, SP)
- Domenico’s (Fortaleza, CE)
- Ella Pizzaria (Rio de Janeiro, RJ)
- Gino Ristorante (Rio de Janeiro, RJ)
- Gio Pizzeria (Niterói, RJ)
- Grani (Porto Alegre, RS)
- Inês (Atibaia, SP)
- La Bella Italia (Fortaleza, CE)
- Mamma Mia Que Pizza (Fortaleza, CE)
- Org Pizzaria (São Paulo, SP)
- Piccola Fattoria (Rio de Janeiro, RJ)
- Pizza Italia Pizza do Nino (Toledo, PR)
- Pizzaria Boa Ventura (Goiânia, GO)
- Pizzeria Vesuvio (Recife, PE)
- Quintal Vó Maria (São Paulo, SP)
- Seo Basilico (São Paulo, SP)
- Sforno (São Paulo, SP)
- Sìsì (Rio de Janeiro, RJ)
- Soffio Pizzeria (São Paulo, SP)
- Sorry Mama (São Paulo, SP)
Prêmios especiais
- Melhor Pizzaiolo: Juan Cárcamo, da pizzaria La Clásica, em San Salvador, em El Salvador
- Melhor Pizza do ano: pizza Pomodori, da QT Pizza Bar, em São Paulo
- Melhor proposta de massas: pizzaria Rafaella, de Las Condes, no Chile
- Prêmio "Made in Italy": Brunapoli, em Vitacura, no Chile
- Melhor lista de coquetéis: A Pizza da Mooca, em São Paulo
- Melhor fritura: pizzaria Portarossa, em Pampatar, na Venezuela
- Melhor lista de sobremesas: pizzaria Coltivi, no Rio de Janeiro
- Prêmio de sustentabilidade: pizzaria Seba's, em Uvita, na Costa Rica
- "One to Watch": pizzaria Pizza Verace, na Cidade do Panamá, no Panamá
- Nova entrada do ano: pizzaria Diavolo Rosso, em Samborondón, no Equador
- Performance do ano: Pizzardi Artigianale, em Bogotá, na Colômbia