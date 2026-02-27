Vinho brasileiro entra na lista de melhores do mundo

O Brasil conquistou um feito inédito na cena vitivinícola internacional em 2026. O Casa Tés Grama Branco 2024, produzido no Vale da Grama, em São Paulo, foi o único vinho brasileiro selecionado entre os 115 melhores do mundo na edição deste ano da World’s Best Sommeliers’ Selection.

A lista é elaborada por um júri formado por alguns dos sommeliers mais influentes do mundo, representantes de 17 países, que avaliam às cegas centenas de rótulos. A presença brasileira, solitária, ganha ainda mais relevância diante da forte concorrência de países tradicionais na produção de vinhos.

O rótulo paulista é um corte de Sauvignon Blanc e Sémillon, com perfil marcado por frescor, textura cremosa e notas cítricas e tropicais. O reconhecimento consolida regiões produtoras brasileiras, especialmente fora dos polos mais conhecidos do Sul do país.

Europa domina lista; Argentina lidera na América do Sul

A edição 2026 da seleção internacional foi amplamente dominada por países europeus. A Itália aparece entre os destaques, seguida por rótulos de Portugal e França. A colocação reforça a tradição do Velho Mundo na produção de vinhos de alta gama.

Entre os países do chamado Novo Mundo, os Estados Unidos também tiveram presença expressiva na lista global.

Na América do Sul, foram 26 vinhos selecionados. A liderança regional ficou com a Argentina, que emplacou 12 rótulos, seguida pelo Chile, com oito, e pelo Uruguai, com cinco.

