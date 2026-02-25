MG no Porto: Fartura abre temporada com foco em vinhos e alta gastronomia

A gastronomia mineira atravessa o Atlântico mais uma vez para fincar sua bandeira em solo europeu. A partir desta quinta-feira (26/2) até domingo (1º de março), a Plataforma Fartura - Gastronomia do Brasil inaugura seu calendário de 2026 na cidade do Porto, em Portugal. O palco é o Essência do Vinho, realizado no Palácio da Bolsa, considerado o maior evento do setor na Europa.



A presença mineira, que conta com a parceria educacional do Sistema Fecomércio MG, é uma vitrine para Minas Gerais. O estado é a única unidade federativa brasileira presente no encontro, que reúne 400 produtores e uma curadoria de mais de 4 mil rótulos de vinhos do mundo inteiro.

O sabor de Minas



No estande exclusivo de Minas, o público poderá conferir degustações orientadas e um menu de finger foods assinado pela chef Ana Gabi Costa. Revelação de 2025 e nome à frente do restaurante Trintaeum, do bar Coreto e da cafeteria Broa Café, em Belo Horizonte, a chef leva ao Porto receitas que equilibram o rigor técnico com a alma mineira.



Ana Gabi Costa foi uma das escolhidas para representar Minas Gerais no evento Marcos Leão/Divulgação

“Meu papel no estande é oferecer um cardápio que permita ao público experimentar um pouco de Minas Gerais durante as degustações de vinhos. Selecionamos pequenas porções pensadas para harmonização, com sabores que traduzem nossa identidade”, explica Ana Gabi.



Na lista das criações pensadas para harmonizar com os vinhos, estão caixinha de pururuca; mandiopã finalizado com queijo curado; mini sanduíches de porco no pão de mexerica e no pão de pequi; e broinha de canjica recheada com requeijão cremoso e goiabada. Não fica de fora o indispensável pão de queijo, servido com doce de leite.



O vinho mineiro



O protagonismo mineiro na agenda em Portugal é reflexo do amadurecimento da vitivinicultura no estado, impulsionada pela técnica da dupla poda e colheitas de inverno. Cerca de 20 vinícolas (como Maria Maria, Casa Geraldo, Luiz Porto e Barbara Eliodora) apresentam rótulos que representam diferentes terroirs de Minas.



"Para 2026, a proposta é ampliar a presença de rótulos mineiros e aprofundar o diálogo sobre enoturismo, um segmento em franca expansão e cada vez mais relevante na nossa estratégia internacional", afirma o diretor de produção da Plataforma Fartura, Guilherme Sânzio.



Além dos vinhos, a experiência fica completa com os produtos de origem controlada, incluindo queijos premiados das regiões do Serro, Canastra e Mantiqueira, além de cachaças, cafés e as tradicionais goiabadas de São Bartolomeu.



Evento reúne 400 produtores e uma curadoria de mais de 4 mil rótulos do mundo inteiro Revista de Vinhos

As atividades na terrinha começaram antes da feira. Nestas segunda e terça-feira (23 e 24/2), a Wine & Travel Week, na Casa da Música, também no Porto, abriu os trabalhos. O evento focou no mercado B2B, reunindo operadores turísticos e jornalistas de 20 nacionalidades para posicionar Minas como um destino de luxo para o enoturismo.



O Sistema Fecomércio MG, via Senac, também promove uma série de ações educativas, incluindo visitas técnicas a instituições de referência em hospitalidade e a realização de masterclasses sobre queijos, cachaças e licores no Porto.

Reconhecimento



Nesta quarta-feira (25/2), o intercâmbio luso-brasileiro ganha contornos oficiais com o jantar Minas no Porto, no Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel. O encontro celebrará a união das cozinhas dos dois países e será o cenário para a 25ª edição dos Prêmios Aproxima, honraria da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira que reconhece trajetórias que fortalecem os laços bilaterais.



O menu começa com tartar de sardinha marinada no vinho verde, crocante de pastel e caviar de quiabo e mosaico de bacalhau, azeite de coentro, pele de porco crocante, farofa de broa de milho e molho de cachaça. Segue com dois pratos principais: polvo braseado com purê de abobora, cebolinhas e couve penca e torresmo de barriga ao molho de frutos do mar, ar de limão-capeta, musseline de couve-flor roxa e farofa de canjiquinha.

De sobremesa, sorbet de jabuticaba, cremoso de queijo, crocante de castanha de pequi, espuma de café e tuile de rapadura com limão-capeta. Para fechar o jantar, macaron de café com queijo.

A iniciativa reforça o bom momento de Minas Gerais, apontado por plataformas globais de turismo como o destino brasileiro obrigatório para 2026.



Festivais Fartura

Entre os eventos já confirmados para 2026 da plataforma Fartura, estão o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, em agosto, e os festivais Fartura Dona Lucinha, no Serro, além dos eventos em Conceição do Mato Dentro, Belo Horizonte, Nova Lima e Fortaleza, esses ainda com datas a definir.

Minas no Porto 2026

Jantar Minas no Porto

25 de fevereiro

No Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel

Essência do Vinho – Porto 2026

26 de fevereiro a 1º de março de 2026

No Palácio da Bolsa

Rua de Ferreira Borges 11, 4050-253 Porto, Portugal

Horários:

26/2 – 15h às 20h

27 e 28/2 – 15h às 21h

1º/3 – 15h às 19h

Informações no site e no Instagram