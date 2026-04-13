Os melhores pratos com feijão do mundo: Brasil tem três no top 10

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Três pratos típicos do Brasil estão entre os 10 melhores do mundo feitos com feijão, segundo um ranking internacional. O feijão tropeiro, tradicional de Minas Gerais, conquistou a segunda posição na lista, com uma nota de 4,3 estrelas.

O prato é preparado com feijão cozido, carne salgada ou seca, farinha de mandioca e temperos variados. Sua origem remonta ao período colonial, sendo uma refeição comum entre os tropeiros durante longas viagens a cavalo.

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O tutu de feijão, também de origem mineira, aparece na quarta colocação, com 4,2 estrelas. A receita leva feijão amassado, tradicionalmente o preto, e farinha de mandioca para engrossar. Geralmente acompanha linguiça de porco, arroz, ovos ou couve.

A feijoada, considerada o prato nacional do Brasil, ficou em sétimo lugar, também com 4,2 estrelas. Este cozido de feijão preto e carne de porco é tradicionalmente servido aos sábados e acompanhado por arroz, couve refogada e fatias de laranja.

Os 10 melhores pratos com feijão

Sopa da pedra (Portugal): prato rico e consistente da região de Almeirim, que leva feijão encarnado, carnes de porco e enchidos. Feijão tropeiro (Brasil): feito com feijão, carne seca ou salgada e farinha de mandioca, é um prato tradicional de Minas Gerais. Sopa tarasca (México): sopa cremosa de Pátzcuaro, preparada com tomate, feijão cozido, pimentas secas e servida com tiras de tortilha frita. Tutu de feijão (Brasil): pasta de feijão engrossada com farinha de mandioca, típica da culinária mineira. Gigantes plaki (Grécia): feijões brancos gigantes assados em um molho de tomate, servidos como aperitivo ou prato principal. Piyaz (Turquia): salada de feijão branco com cebola, tomate e salsa, temperada com azeite e limão. Feijoada (Brasil): cozido de feijão preto com diversas carnes de porco, considerado o prato nacional. Ful medames (Arábia Saudita): prato tradicional egípcio popular no Oriente Médio, servido geralmente no café da manhã, feito de favas cozidas e amassadas. Jókai bableves (Hungria): sopa de feijão encorpada e defumada, com carne de porco, linguiça e legumes. Fasole cu cârna?i (Romênia): prato semelhante a um guisado, que consiste em feijão branco cozido com linguiças defumadas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.