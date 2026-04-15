Assine
overlay
Início Degusta
SABOR ESPECIAL

Como comer nas quatro melhores pizzarias do Brasil no 50 Top Pizza

Quatro brasileiras mais bem colocadas ficam em São Paulo

Publicidade
Carregando...
AK
ADRIELLY KILRYANN
AK
ADRIELLY KILRYANN
Repórter
15/04/2026 16:03

compartilhe

SIGA
×
Pizza de Leggera, eleita a melhor pizzaria da América Latina pelo Top Pizza
Pizza de Leggera, eleita a melhor pizzaria da América Latina pelo Top Pizza crédito: Keiny Andrade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 50 Top Pizza, em sua terceira edição, anunciou na terça-feira (14/4) as 50 melhores pizzarias da América Latina. A cerimônia aconteceu no Instituto Italiano di Cultura, no Rio de Janeiro. Do Brasil, 22 endereços figuram na lista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entre os 10 melhores lugares estão 4 pizzarias de São Paulo. A Leggera levou a melhor e ficou com a primeira posição do ranking. Ainda no pódio, a QT Pizza Bar dividiu o terceiro lugar com a Pizzardi Artigianale, da Colômbia.

Leia Mais


A Pizza da Mooca e a Unica Pizzeria conquistaram a sétima e a oitava colocações, respectivamente.
Veja, a seguir, como comer nas brasileiras do top dez.

Leggera

Com rigor às tradições napolitanas, a casa de André Guidon oferece pizzas individuais, sem fazer coberturas meio a meio. A massa fina leva só farinha italiana, água, fermento fresco e sal, enquanto o tomate pelado é da variedade San Marzano, cultivado nos solos vulcânicos da região da Campânia, onde fica Nápoles. Entre as mais pedidas está a margherita verace, por R$ 69.


R. Capitão Pinto Ferreira, 248, Jardim Paulista, região oeste. @leggerapizzanapoletana

A Pizza da Mooca

A casa napolitana de Fellipe Zanuto nasceu em 2011 e conta com três unidades: uma na Vila Mariana, outra em Pinheiros e a original, na Mooca. A pizza sobrasada reúne embutido suíno espanhol, molho de tomate, muçarela fresca, cebola roxa, crocante de manjericão e mel (R$ 74 a individual, R$ 96 a grande). Também pode ser pedida a amatriciana, com molho de tomate, pancetta, cebola roxa, tomate, manjericão e grana padano ralado (R$ 76 e R$ 98).

R. da Mooca, 1.747, Mooca, região leste, tel. (11) 3571-1221. @apizzadamooca

QT Pizza Bar

O pizzaiolo Matheus Ramos comanda a casa de estilo moderno, que serve redondas individuais tradicionais, como a marinara (R$ 58), feita com molho de tomate San Marzano, manjericão, alho e azeite. Conta, ainda, com criações autorais, como a fantástica (R$ 95), que leva provolone, redução de romã, guanciale, camarão e crocante de manjericão.

Al. Ministro Rocha Azevedo, 1.096, Cerqueira Cesar, região oeste. @qtpizzabar

Unica Pizzeria

A casa napolitana faz somente pizzas individuais, sem a opção de meio a meio. Entre as autorais está a tartufata, com fonduta de pecorino romano, linguiça fresca e salsa de trufa negra, por R$ 86, e a rucola crudo e grana - uma das sugestões da casa, com muçarela, gorgonzola, presunto cru italiano, rúcula e geleia de figo (R$ 78).


R. Gabriele DAnnunzio, 1.254, Campo Belo, região sul, tel. (11) 3564-2766. @unica.pizzeria

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma pizza carioca acaba de colocar o Brasil no mapa da alta gastronomia mundial. -gaurav tiwari/Pixabay
Uma pizza carioca acaba de colocar o Brasil no mapa da alta gastronomia mundial. gaurav tiwari/Pixabay
Com unidades em <span class=Copacabana e Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, a pizzaria carioca foi a única representante do Brasil no ranking, ficando em 15º lugar. -Reprodução @officinalocal" width="685" height="470" />
Com unidades em Copacabana e Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, a pizzaria carioca foi a única representante do Brasil no ranking, ficando em 15º lugar. Reprodução @officinalocal
Idealizada pelo chef Guilardo Rocha, a receita busca reproduzir o perfil sensorial das trufas negras da região da Umbria, na Itália. -Reprodução @officinalocal
Idealizada pelo chef Guilardo Rocha, a receita busca reproduzir o perfil sensorial das trufas negras da região da Umbria, na Itália. Reprodução @officinalocal
“A Umbria é um marco para nossa pizzaria e ainda segue surpreendendo o paladar de muita gente. Nunca pensei que esta receita pudesse cruzar o planeta e ganhar reconhecimento internacional”, disse Guilardo. -Reprodução @officinalocal
“A Umbria é um marco para nossa pizzaria e ainda segue surpreendendo o paladar de muita gente. Nunca pensei que esta receita pudesse cruzar o planeta e ganhar reconhecimento internacional”, disse Guilardo. Reprodução @officinalocal
A pizza leva cogumelos Paris salteados no vinho branco, alho negro e uma base branca preparada com mussarela fior di latte, ricota, parmesão e tomilho fresco. -Divulgação/Officina Local
A pizza leva cogumelos Paris salteados no vinho branco, alho negro e uma base branca preparada com mussarela fior di latte, ricota, parmesão e tomilho fresco. Divulgação/Officina Local
Lançada originalmente como opção sazonal, a Umbria conquistou o público e passou a integrar definitivamente o cardápio da casa. -Reprodução @officinalocal
Lançada originalmente como opção sazonal, a Umbria conquistou o público e passou a integrar definitivamente o cardápio da casa. Reprodução @officinalocal
O primeiro lugar eleito pela <i data-path-to-node=Time Out surpreendeu e ficou com a Mama’s Too, de Nova York, com a pizza Cacio e Pepe. -Divulgação/Morgan Carter" width="685" height="470" />
O primeiro lugar eleito pela Time Out surpreendeu e ficou com a Mama’s Too, de Nova York, com a pizza Cacio e Pepe. Divulgação/Morgan Carter
A receita utiliza uma base com mascarpone batido, mussarela envelhecida e queijos italianos envelhecidos. -Reprodução/Instagram
A receita utiliza uma base com mascarpone batido, mussarela envelhecida e queijos italianos envelhecidos. Reprodução/Instagram
Segundo os críticos, a combinação “equilibra cremosidade e sabor robusto de forma excepcional”. Confira outras pizzas do ranking! -Pixabay
Segundo os críticos, a combinação “equilibra cremosidade e sabor robusto de forma excepcional”. Confira outras pizzas do ranking! Pixabay
8º) Pizza artesanal estilo Nova York (<span dir=Kalis, Buenos Aires, Argentina) – Base com fatias finas, crocantes e suculentas, feitas com ingredientes artesanais da casa. -Divulgação/Kalis" width="685" height="470" />
8º) Pizza artesanal estilo Nova York (Kalis, Buenos Aires, Argentina) – Base com fatias finas, crocantes e suculentas, feitas com ingredientes artesanais da casa. Divulgação/Kalis
3º) A majestic take on the marinara (Short Road Pizza, Londres, Reino Unido) – Molho pomodoro, purê de alho, chimichurri picante, burrata e anchovas sicilianas. -Reprodução @shortroadpizza
3º) A majestic take on the marinara (Short Road Pizza, Londres, Reino Unido) – Molho pomodoro, purê de alho, chimichurri picante, burrata e anchovas sicilianas. Reprodução @shortroadpizza
2º) Pizza Capricciosa  (180grammi Pizzeria Romana, Roma, Itália) – Pizza margherita crocante coberta com alcachofras, presunto, azeitonas, cogumelos — e, frequentemente, um ovo. -Reprodução
2º) Pizza Capricciosa  (180grammi Pizzeria Romana, Roma, Itália) – Pizza margherita crocante coberta com alcachofras, presunto, azeitonas, cogumelos — e, frequentemente, um ovo. Reprodução

Tópicos relacionados:

culinaria gastronomia pizza pizzaria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay