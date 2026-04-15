Como comer nas quatro melhores pizzarias do Brasil no 50 Top Pizza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 50 Top Pizza, em sua terceira edição, anunciou na terça-feira (14/4) as 50 melhores pizzarias da América Latina. A cerimônia aconteceu no Instituto Italiano di Cultura, no Rio de Janeiro. Do Brasil, 22 endereços figuram na lista.

Entre os 10 melhores lugares estão 4 pizzarias de São Paulo. A Leggera levou a melhor e ficou com a primeira posição do ranking. Ainda no pódio, a QT Pizza Bar dividiu o terceiro lugar com a Pizzardi Artigianale, da Colômbia.

Leggera

A Pizza da Mooca e a Unica Pizzeria conquistaram a sétima e a oitava colocações, respectivamente.Veja, a seguir, como comer nas brasileiras do top dez.

Com rigor às tradições napolitanas, a casa de André Guidon oferece pizzas individuais, sem fazer coberturas meio a meio. A massa fina leva só farinha italiana, água, fermento fresco e sal, enquanto o tomate pelado é da variedade San Marzano, cultivado nos solos vulcânicos da região da Campânia, onde fica Nápoles. Entre as mais pedidas está a margherita verace, por R$ 69.



R. Capitão Pinto Ferreira, 248, Jardim Paulista, região oeste. @leggerapizzanapoletana

A Pizza da Mooca

A casa napolitana de Fellipe Zanuto nasceu em 2011 e conta com três unidades: uma na Vila Mariana, outra em Pinheiros e a original, na Mooca. A pizza sobrasada reúne embutido suíno espanhol, molho de tomate, muçarela fresca, cebola roxa, crocante de manjericão e mel (R$ 74 a individual, R$ 96 a grande). Também pode ser pedida a amatriciana, com molho de tomate, pancetta, cebola roxa, tomate, manjericão e grana padano ralado (R$ 76 e R$ 98).



R. da Mooca, 1.747, Mooca, região leste, tel. (11) 3571-1221. @apizzadamooca



QT Pizza Bar

O pizzaiolo Matheus Ramos comanda a casa de estilo moderno, que serve redondas individuais tradicionais, como a marinara (R$ 58), feita com molho de tomate San Marzano, manjericão, alho e azeite. Conta, ainda, com criações autorais, como a fantástica (R$ 95), que leva provolone, redução de romã, guanciale, camarão e crocante de manjericão.



Al. Ministro Rocha Azevedo, 1.096, Cerqueira Cesar, região oeste. @qtpizzabar



Unica Pizzeria



A casa napolitana faz somente pizzas individuais, sem a opção de meio a meio. Entre as autorais está a tartufata, com fonduta de pecorino romano, linguiça fresca e salsa de trufa negra, por R$ 86, e a rucola crudo e grana - uma das sugestões da casa, com muçarela, gorgonzola, presunto cru italiano, rúcula e geleia de figo (R$ 78).



R. Gabriele DAnnunzio, 1.254, Campo Belo, região sul, tel. (11) 3564-2766. @unica.pizzeria

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