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Surpresa para o paladar: pizzas com sabores incomuns

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Redação Flipar
  • <p>Mas existem pizzas com sabores alternativos, que surpreendem e também são fáceis de preparar no forno, com praticidade e rapidez. Veja alguns sabores especiais, capazes de transformar o lanche num “evento”. </p>

    Mas existem pizzas com sabores alternativos, que surpreendem e também são fáceis de preparar no forno, com praticidade e rapidez. Veja alguns sabores especiais, capazes de transformar o lanche num “evento”.

    Foto: Montagem Flipar
  • <p>Carne seca com banana – Essa pizza é feita de carne seca sem sal e picada, cebolinha verde, banana-nanica em rodelas e requeijão. A combinação pode ser incomum, mas o sabor é delicioso. Sugerida por Guia da Cozinha. </p>

    Carne seca com banana – Essa pizza é feita de carne seca sem sal e picada, cebolinha verde, banana-nanica em rodelas e requeijão. A combinação pode ser incomum, mas o sabor é delicioso. Sugerida por Guia da Cozinha.

    Foto: Divulgação Guia da Cozinha
  • <p>Scamorza – O queijo italiano scamorza é o principal ingrediente dessa pizza. Molho de tomate, rodelas de tomate, folhas de manjericão e azeitonas são outros a serem acrescentados. Sugerida por Silvio Cicchi.</p>

    Scamorza – O queijo italiano scamorza é o principal ingrediente dessa pizza. Molho de tomate, rodelas de tomate, folhas de manjericão e azeitonas são outros a serem acrescentados. Sugerida por Silvio Cicchi.

     Foto: Youtube/Silvio Cicchi
  • <p>Coração – A pizza de coração é muito famosa na região Sul do Brasil. Ela é feita com coração de galinha, queijo muçarela, salsa e cebolinha picada. Sugerida por Dom Luigi.</p>

    Coração – A pizza de coração é muito famosa na região Sul do Brasil. Ela é feita com coração de galinha, queijo muçarela, salsa e cebolinha picada. Sugerida por Dom Luigi.

     Foto: Divulgação/Dom Luigi
  • <p>Calabresa com cheddar – Composta por molho de tomate, queijo muçarela e orégano, além de calabresa e queijo cheddar. Sugerida por Dellagrana.</p>

    Calabresa com cheddar – Composta por molho de tomate, queijo muçarela e orégano, além de calabresa e queijo cheddar. Sugerida por Dellagrana.

     Foto: Divulgação/Dallagrana
  • <p>Caprese – Bela e gostosa, ela contém muçarela de búfala, tomate, folhas de manjericão e pesto de azeitonas. Sugerida por Revista Marie Clarie. </p>

    Caprese – Bela e gostosa, ela contém muçarela de búfala, tomate, folhas de manjericão e pesto de azeitonas. Sugerida por Revista Marie Clarie.

    Foto: Divulgação/Revista Marie Clarie
  • <p>Alcachofra – Ela é feita especialmente com muçarela de búfala, corações de alcachofra e azeitonas fatiadas. Como complemento, outros ingredientes podem ser incluídos, como manjericão e tomate seco. Sugerida por Di’Napoli Delivery.</p>

    Alcachofra – Ela é feita especialmente com muçarela de búfala, corações de alcachofra e azeitonas fatiadas. Como complemento, outros ingredientes podem ser incluídos, como manjericão e tomate seco. Sugerida por Di’Napoli Delivery.

     Foto: Divulgação/Di’Napoli Delivery
  • <p>Alho Negro – Entre as diversas fórmulas está esta com cobertura de muçarela de búfala, manjericão, tomate-cereja, molho de tomate e alho negro. Sugerida por Olhar Turístico.</p>

    Alho Negro – Entre as diversas fórmulas está esta com cobertura de muçarela de búfala, manjericão, tomate-cereja, molho de tomate e alho negro. Sugerida por Olhar Turístico.

     Foto: Reprodução/Olhar Turístico
  • <p>Tribeca – Além das deliciosos tiras de bacon crocante, a Tribeca contém cheddar, pepperoni e parmesão. Sugerida por Pizza Prime.</p>

    Tribeca – Além das deliciosos tiras de bacon crocante, a Tribeca contém cheddar, pepperoni e parmesão. Sugerida por Pizza Prime.

     Foto: Divulgação/Pizza Prime
  • <p>Califórnia – Com sabor agridoce, ela conta com queijo e frutas tropicais, como pêssego, goiaba, figo, abacaxi etc. Sugerida por Foodyas.</p>

    Califórnia – Com sabor agridoce, ela conta com queijo e frutas tropicais, como pêssego, goiaba, figo, abacaxi etc. Sugerida por Foodyas.

     Foto: Divulgação/Foodyas
  • <p>Americana – Entre as diferentes versões que existem, a pizza americana geralmente leva tomate, muçarela, ovos fatiados e bacon. Sugerida por Dom Carmino.</p>

    Americana – Entre as diferentes versões que existem, a pizza americana geralmente leva tomate, muçarela, ovos fatiados e bacon. Sugerida por Dom Carmino.

     Foto: Divulgação/Dom Carmino
  • <p>Francesa – Essa é a mistura de queijo cremoso com cogumelo. Sua preparação contém shitake, shimeji, champignon cobertos com catupiry e tomate cereja. Sugerido por Pizza Prime.</p>

    Francesa – Essa é a mistura de queijo cremoso com cogumelo. Sua preparação contém shitake, shimeji, champignon cobertos com catupiry e tomate cereja. Sugerido por Pizza Prime.

     Foto: Divulgação/Pizza Prime
  • <p>Mexicana – O nacho, clássico da culinária do México, é obviamente o ingrediente principal dessa pizza. A receita ainda traz carne moída apimentada e uma mistura de queijos cheddar, muçarela e requeijão. Sugerida por Bambinella.</p>

    Mexicana – O nacho, clássico da culinária do México, é obviamente o ingrediente principal dessa pizza. A receita ainda traz carne moída apimentada e uma mistura de queijos cheddar, muçarela e requeijão. Sugerida por Bambinella.

     Foto: Divulgação/Bambinella
  • <p>Caipira – Farta, essa pizza traz molho de tomate, frango desfiado, queijo muçarela, presunto, milho, cebola, tomate, azeitona, orégano e pimentão fatiado. Sugerida por Rede Leve Pizza. </p>

    Caipira – Farta, essa pizza traz molho de tomate, frango desfiado, queijo muçarela, presunto, milho, cebola, tomate, azeitona, orégano e pimentão fatiado. Sugerida por Rede Leve Pizza.

    Foto: Divulgação/Rede Leve Pizza
  • <p>Jardineira – Nome diferente e gosto sem igual. Ela tem ingredientes como molho, palmito e o milho coberto com queijo muçarela. Sugerida por Sertão na Lenha.</p>

    Jardineira – Nome diferente e gosto sem igual. Ela tem ingredientes como molho, palmito e o milho coberto com queijo muçarela. Sugerida por Sertão na Lenha.

     Foto: Divulgação/Sertão na Lenha
  • <p>Palmito e champignon – Além dos ingredientes que dão nome à pizza, ela leva cheddar vegano e azeitonas pretas. Sugerida por Revista Vegetarianos. </p>

    Palmito e champignon – Além dos ingredientes que dão nome à pizza, ela leva cheddar vegano e azeitonas pretas. Sugerida por Revista Vegetarianos.

    Foto: Divulgação/Inaceres
  • <p>Cebola caramelizada – Além da cebola caramelizada, essa pizza contém molho de tomate com manjericão e queijo vegano. Sugerida por Chiquita Pizzas.</p>

    Cebola caramelizada – Além da cebola caramelizada, essa pizza contém molho de tomate com manjericão e queijo vegano. Sugerida por Chiquita Pizzas.

     Foto: Divulgação/Chiquita Pizzas
  • <p>Abobrinha com aveia – A massa é feita com farinha, aveia e linhaça. Já o recheio é com abobrinha, queijo parmesão, sal e pimenta. Sugerida por Blog da Mimis.</p>

    Abobrinha com aveia – A massa é feita com farinha, aveia e linhaça. Já o recheio é com abobrinha, queijo parmesão, sal e pimenta. Sugerida por Blog da Mimis.

     Foto: Divulgação/Blog da Mimis
  • <p>Palmito e Brócolis – Essa pizza vegetariana requer tomate, palmito, azeitona preta, alecrim, queijo muçarela e fatias de tomate. Sugerida por Ana Maria Braga.</p>

    Palmito e Brócolis – Essa pizza vegetariana requer tomate, palmito, azeitona preta, alecrim, queijo muçarela e fatias de tomate. Sugerida por Ana Maria Braga.

     Foto: Divulgação/Ana Maria Braga
  • <p>Banana nevada – Entre as sugestões de pizzas doces esta, composta por um recheio feito com bananas em rodelas, além de chocolate branco, açúcar e canela. Sugerida por Forneria Gagliasso. </p>

    Banana nevada – Entre as sugestões de pizzas doces esta, composta por um recheio feito com bananas em rodelas, além de chocolate branco, açúcar e canela. Sugerida por Forneria Gagliasso.

    Foto: Divulgação/Forneria Gagliasso
  • <p>Sorvete – Essa pizza doce é composta por chocolate preto ou branco, com uma bolas de sorvete em cima. Também pode enfeitar com chocolate granulado. Sugerida por Mavalerio.</p>

    Sorvete – Essa pizza doce é composta por chocolate preto ou branco, com uma bolas de sorvete em cima. Também pode enfeitar com chocolate granulado. Sugerida por Mavalerio.

     Foto: Divulgação/Mavalerio
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