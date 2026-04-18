Corpo da repórter Alice Ribeiro, da Band, é sepultado neste sábado (18/4)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O corpo da repórter da TV Band Alice Ribeiro, de 35 anos, foi velado e sepultado na manhã deste sábado (18/4), no Cemitério Parque da Colina, na Região Oeste de Belo Horizonte. A cerimônia foi restrita a familiares e amigos, conforme comunicado da emissora.

A repórter e o cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49, estavam em um carro de reportagem que bateu de frente com um caminhão, na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de BH, na altura do KM 438, na tarde da última quarta-feira (15/4).

Rodrigo estava na direção do veículo e morreu na hora. Já Alice foi socorrida em estado grave e teve morte encefálica confirmada na noite de quinta-feira (16/4) – mesmo dia em que Lapa foi enterrado no Cemitério do Bonfim, na Região Noroeste de BH.

A repórter integrava o quadro de jornalistas da empresa desde agosto de 2024. Antes disso, trabalhou na TV Band em Brasília, em uma afiliada da TV Globo em Feira de Santana (BA) e também na TV Alterosa, como estagiária.

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A emissora destacou que a profissional era "querida pela equipe" e lamentou o ocorrido: "Em luto, lamenta a partida precoce de Alice e afirma que está prestando toda a assistência à família da repórter".