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LUTO NO JORNALISMO

Corpo da repórter Alice Ribeiro, da Band, é sepultado neste sábado (18/4)

Jornalista estava em carro de reportagem que bateu em caminhão, na BR-381, na Grande BH, na quarta (15/4). Cinegrafista Rodrigo Lapa morreu na hora

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
18/04/2026 10:52 - atualizado em 18/04/2026 10:53

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Alice Ribeiro retornava de uma reportagem sobre a importância da duplicação da BR-381 para a redução de acidentes quando o carro em que estava bateu de frente com um caminhão
Alice Ribeiro retornava de uma reportagem sobre a importância da duplicação da BR-381 para a redução de acidentes, quando o carro em que estava bateu de frente com um caminhão crédito: Alice Ribeiro/Instagram/Reprodução

O corpo da repórter da TV Band Alice Ribeiro, de 35 anos, foi velado e sepultado na manhã deste sábado (18/4), no Cemitério Parque da Colina, na Região Oeste de Belo Horizonte. A cerimônia foi restrita a familiares e amigos, conforme comunicado da emissora.

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A repórter e o cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49, estavam em um carro de reportagem que bateu de frente com um caminhão, na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de BH, na altura do KM 438, na tarde da última quarta-feira (15/4).

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Rodrigo estava na direção do veículo e morreu na hora. Já Alice foi socorrida em estado grave e teve morte encefálica confirmada na noite de quinta-feira (16/4) – mesmo dia em que Lapa foi enterrado no Cemitério do Bonfim, na Região Noroeste de BH.

A repórter integrava o quadro de jornalistas da empresa desde agosto de 2024. Antes disso, trabalhou na TV Band em Brasília, em uma afiliada da TV Globo em Feira de Santana (BA) e também na TV Alterosa, como estagiária.

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A emissora destacou que a profissional era "querida pela equipe" e lamentou o ocorrido: "Em luto, lamenta a partida precoce de Alice e afirma que está prestando toda a assistência à família da repórter".

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