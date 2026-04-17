Morte da jornalista Alice Ribeiro é lamentada em redes sociais 

“E ela foi embora assim… fazendo o que amava.” Essa e outras declarações ocupam as redes sociais nesta sexta-feira (17/4) com a confirmação da morte da repórter Alice Ribeiro, na noite de ontem. A jornalista, descrita como “o coração de nossas manhãs” pela Band Minas, teve a morte encefálica confirmada em decorrência de um acidente sofrido na BR-381, na última quarta-feira (15), na altura de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

O carro em que ela estava bateu de frente com um caminhão. O cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, que dirigia o veículo, morreu no local e o corpo dele foi sepultado ontem na capital.

Alice, tinha 35 anos, e era mãe de Pedro, de apenas nove meses. Recentemente, a repórter planejava uma festa para o filho, carinhosamente chamado de “astronauta”, apelido dado devido ao uso de um capacete para formação do crânio.

Compromisso com a informação de qualidade

Nas redes sociais, fãs, colegas de profissão e autoridades repercutiram a excelente profissional que era Alice. O governador de Minas, Mateus Simões, em seu perfil no X, lamentou a notícia.

É com profundo pesar que recebo a notícia da morte da repórter Alice Ribeiro, que não resistiu aos ferimentos do grave acidente na BR-381.



A Band Minas e o jornalismo mineiro perderam dois profissionais dedicados ao ofício de informar: Alice e o cinegrafista Rodrigo Lapa.



Que… — Mateus Simões (@mateus_simoesmg) April 17, 2026

A Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom) divulgou nota oficial sobre o trágico acontecimento e destacou o compromisso com a informação de qualidade que Alice Ribeiro teve durante sua jornada e a importância de jornalistas como ela (leia a nota completa no fim da matéria).

Outras autoridades deixaram comentários nas redes sociais da emissora em que Alice trabalhava. “Que dor horrível.”, escreveu a deputada Bella Gonçalves (PT). O deputado Noraldino Júnior (PSB) disse: “Recebi com tristeza a notícia da partida. Que Deus conforte a família.” Em outra publicação da emissora pode-se ler “Deixo aqui a toda família Band e aos amigos e familiares todo meu sincero sentimento” em comentário deixado por Mauro Tramonte (REPUBLICANOS).

Colegas de profissão de outras emissoras como o repórter Asafe Alcântara, da Record Minas, os jornalistas Sérgio Marques e Larissa Carvalho, da Globo Minas, também lamentaram a perda da profissional, que era conhecida pelo engajamento em pautas importantes e marginalizadas como o autismo, que defendia por conta de seu irmão. “Pra sempre em cada pauta que abraçou”, escreveu Larissa em seu Instagram.

Asafe deixou o comentário: “Que tristeza, Uma dor profunda. Descanse, Alice”. Na mesma publicação, Sergio Marques falou: “Notícia devastadora, aquela que ninguém gostaria de dar. Seguimos em oração pra que a família tenha todo acolhimento neste momento.”

Amigos que trabalhavam com ela também têm deixado mensagens agradecendo o apoio e a solidariedade de todos. “Obrigado amigos pela força, realmente estamos destruídos.”, comenta Wagner de Oliveira, repórter da Band Minas, em rede social.

Luciano Dias, da mesma empresa, lamentou a morte e destacou desejos profissionais que dividia com Alice: “Quantas trocas sobre a bandeira que a gente queria levantar sobre autismo, minha amiga! O seu jeito doce ficará marcado.”

Alice Mourão, repórter da TV Leste, associada da Record Minas, escreveu um texto mais longo e emocionado para sua xará, destacando a amizade entre as duas, mas também o jornalismo feito por Alice Ribeiro. “A gente dividia um jeito parecido de viver o jornalismo: com coragem, com verdade, com entrega”, destaca.

Semana triste para o Jornalismo

O acidente da BR-381 também vitimou o cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos. Ele deixou a esposa e uma filha, de 7 anos. O funeral ocorreu na tarde desta quinta-feira (16/4), no Cemitério do Bonfim, no Bairro Bonfim, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Alice e Rodrigo retornavam de uma reportagem sobre a importância da duplicação da BR-381 para a redução de acidentes quando o carro em que eles estavam, um VW Voyage, se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão.

A repórter chegou a ser transportada pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros da rodovia para o João XXIII, onde morreu. Já o cinegrafista teve a morte confirmada ainda no local do acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Leia a nota da Secom na íntegra

“A Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom) do Governo de Minas manifesta profundo pesar pelo falecimento da jornalista Alice Ribeiro. Alice construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a informação de qualidade, pela ética e pela dedicação ao jornalismo. Sua atuação deixa uma contribuição relevante para a comunicação em Minas Gerais. A Secom se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor, e expressa sinceras condolências. O Governo de Minas reforça seu respeito e reconhecimento a todos os jornalistas e profissionais da comunicação, que exercem papel essencial na sociedade, levando informação com responsabilidade e compromisso com a verdade.”