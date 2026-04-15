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ACIDENTE

Acidente grave com carro da TV Band na BR-381 deixa um morto e um ferido

Batida de frente entre carro da equipe de reportagem e caminhão ocorreu no km 440, na altura Ravena

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
15/04/2026 14:05

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Colisão do carro da TV Band
Colisão do carro da TV Band crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (15/4) no km 440 da BR-381, no trecho de Ravena, distrito de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência envolveu um veículo da TV Band Minas, que levava duas pessoas. De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem morreu e uma mulher está em estado grave.

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O acidente mobilizou diversas equipes de atendimento após o alerta emitido pela concessionária responsável pela rodovia, Nova 381. 

De acordo com as primeiras informações, trata-se de uma batida de frente entre o carro e um caminhão, considerada gravíssima. Assim que o acidente foi comunicado, todas as equipes de resgate foram direcionadas ao local para prestar atendimento às vítimas.

Ainda não há confirmação oficial o nome das vítimas e o estado de saúde da mulher. As circunstâncias do acidente também seguem sendo apuradas pelas autoridades.

Aguarde para mais informações.

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Estagiária sob supervisão da editora Vera Schmitz

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