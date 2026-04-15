Acidente grave com carro da TV Band na BR-381 deixa um morto e um ferido
Batida de frente entre carro da equipe de reportagem e caminhão ocorreu no km 440, na altura Ravena
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Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (15/4) no km 440 da BR-381, no trecho de Ravena, distrito de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência envolveu um veículo da TV Band Minas, que levava duas pessoas. De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem morreu e uma mulher está em estado grave.
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O acidente mobilizou diversas equipes de atendimento após o alerta emitido pela concessionária responsável pela rodovia, Nova 381.
De acordo com as primeiras informações, trata-se de uma batida de frente entre o carro e um caminhão, considerada gravíssima. Assim que o acidente foi comunicado, todas as equipes de resgate foram direcionadas ao local para prestar atendimento às vítimas.
Ainda não há confirmação oficial o nome das vítimas e o estado de saúde da mulher. As circunstâncias do acidente também seguem sendo apuradas pelas autoridades.
Aguarde para mais informações.
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Estagiária sob supervisão da editora Vera Schmitz