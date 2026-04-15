Cinegrafista e palhaço: a vida de alegria de Rodrigo Lapa

A morte do cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, em um acidente na BR-381, na tarde desta quarta-feira (15/4), interrompeu a trajetória de um profissional que ia além das lentes das câmeras. Conhecido nos bastidores pelo bom humor e pela dedicação à arte do riso, Lapa também atuava como palhaço, formado pelo projeto Garagens Periféricas.

Natural de Porto Alegre (RS), mas radicado em Minas Gerais, construiu uma carreira marcada pela entrega e pela capacidade de transitar entre diferentes realidades. Teve passagens pela TV entre 2022 e 2024 e havia retornado em dezembro de 2025. Em poucos meses, voltou a se destacar pelo comprometimento com a notícia e pela postura colaborativa nos bastidores.

Em uma homenagem publicada no perfil oficial da TV Band Minas no Instagram, vídeos mostram o profissional interagindo com a equipe, revelando uma série de momentos marcados por descontração e parceria. As imagens reforçam a memória de alguém que, segundo os relatos, "irradiava alegria por onde passava".



"Eu agradeço cada dia por Deus ter me dado mais um", afirma o repórter cinematográfico em uma das gravações.

Na postagem, a emissora conta que Lapa participou de coberturas que exigiam tanto leveza quanto sensibilidade, como o Carnaval de Belo Horizonte e a tragédia das chuvas na Zona da Mata. Mesmo assim, fora da televisão, encontrava espaço para exercer sua vocação artística, levando alegria a crianças hospitalizadas e participando de iniciativas culturais nas periferias.



Um dos registros mais recentes dessa atuação foi no projeto "Garagens Periféricas", que leva gratuitamente espetáculos a comunidades em situação de vulnerabilidade social. A arte do palhaço, que para ele era mais que um hobby, funcionava como extensão de seu olhar humano, o mesmo que guiava seu trabalho como cinegrafista.



O acidente ocorreu no trecho de Ravena, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, envolvendo o carro de reportagem da emissora e um caminhão. A colisão, de grande impacto, matou Lapa ainda no local.

A repórter que o acompanhava, Alice Ribeiro, foi socorrida em estado grave. A vítima deixa a esposa e a filha Lis, de 7 anos. Em nota, a Band Minas prestou solidariedade à família e ressaltou o legado deixado pelo profissional.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice