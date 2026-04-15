Adolescente atropelado por motorista bêbado segue internado em estado grave

Helenice Martins dos Santos compareceu nesta quarta-feira (15/4) na manifestação organizada por familiares e amigos de Danilo Pereira dos Santos, jovem motociclista de 25 anos que foi morto em um acidente na MG-356. O filho de Helenice de 16 anos sobreviveu ao acidente. Ela contou à reportagem a gravidade do estado do adolescente.

O jovem Ítalo Leandro Martins dos Santos, segue internado em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital João XXIII. Ítalo estava na garupa da motocicleta conduzida por Danilo no momento da colisão com uma caminhonete.

Helenice disse que o filho apresentou episódios de vômito durante a noite e pela manhã desta quarta (15/4), além de um pequeno sangramento interno. Segundo ela, o adolescente sente muitas dores e permanece bastante inchado em decorrência dos ferimentos.

Abalada, a mãe criticou a decisão que resultou na soltura do motorista. “É revoltante saber que uma pessoa pode beber, assumir a direção de um veículo e destruir vidas. É revoltante a vida de uma pessoa valer R$ 48 mil”, disse, referindo-se ao valor da fiança paga por Luis Henrique Rodrigues Pierazolli, o empresário de 48 anos que conduzia o veículo que bateu na moto de Danilo. Após o depósito desse valor, Pierazolli foi liberado.

Ela também destacou o impacto do caso na rotina da família, que se reveza no hospital para acompanhar o adolescente, o que a impediu de trabalhar. Em meio à dor, Helenice ainda lamentou a morte de Danilo. “Ele saiu da cadeia e dormiu em uma cama quente, enquanto o Danilo está no caixão e meu filho na cama de um hospital”, disse.