'Bebi': homem em alta velocidade bate carro e mata mulher em MG

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas depois que um motorista, alcoolizado e em alta velocidade, perdeu o controle da direção e bateu em um carro e uma moto, na noite desse domingo (12/4), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O condutor admitiu ter bebido em vídeo gravado por testemunhas. Ele teve que ser ajudado por bombeiros para não ser linchado e foi preso pela Polícia Militar (PM).

O acidente ocorreu na Avenida Rondon Pacheco, uma das principais da cidade, e foi registrado por câmeras de segurança. Na imagem, é possível ver quando o carro, já fora de controle, bate nos outros veículos.

Segundo a Polícia Militar e testemunhas, o homem estava em alta velocidade e fazia zigue-zague entre outros carros na via. Ele teria saído do Bairro Santa Mônica e o acidente ocorreu no Bairro Cazeca, após ele fazer ultrapassagem arriscada e bater no meio-fio do canteiro central. Em seguida, o veículo atingiu as vítimas.

Ruth Jesuíno da Silva, de 57 anos, estava na moto com o filho em um estabelecimento na avenida. A mulher teve trauma crânio-encefálico, pneumotórax e fratura na pelve e morreu ao dar entrada no Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

O filho dela, de 33, fraturou nariz e mandíbula, e segue internado. O outro motorista envolvido na batida tem 43 anos e fraturou costelas. O filho dele, de 6, estava no carro e não se feriu.

"Eu bebi, eu bebi"



O motorista que causou a batida tem 23 anos e em um vídeo aparece sendo conduzido por um bombeiro para dentro da viatura da corporação sob questionamentos de testemunhas. Ele reconhece que bebeu e repete: "Eu bebi, eu bebi".

O local da batida foi rodeado por pessoas que passavam pelo local e conhecidos das vítimas. Houve risco de linchamento.

Mesmo tendo admitido que bebeu, o condutor não quis se submeter ao teste do bafômetro.

A Polícia Civil investiga o caso.

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O velório de Ruth Jesuíno da Silva ocorreu na tarde desta segunda-feira (13/4).