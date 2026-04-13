Motociclista morto na Região Centro-Sul de BH será enterrado nesta segunda

O corpo do motociclista de aplicativo Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, será velado e enterrado na manhã desta segunda-feira (13/4), em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O velório acontece na Igreja Quadrangular do Santinho e o sepultamento está marcado para às 10h30, no Cemitério Porto Seguro.

O jovem morreu em um acidente na madrugada desse domingo (12/4), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele trabalhava como motociclista de aplicativo. Segundo a Polícia Militar, a vítima bateu em uma caminhonete de luxo, uma Ford Ranger Raptor, na rodovia MGC-356. O motorista do veículo, de 45 anos, foi detido ao apresentar sinais de embriaguez.

De acordo com o relato do condutor, ele seguia pela faixa da esquerda quando a motocicleta teria surgido na faixa da direita. O homem afirmou que não se recorda com precisão da dinâmica do acidente.

Danilo Marinho morreu no local, conforme constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um adolescente de 16 anos, que estava na garupa da moto, sofreu ferimentos graves e foi socorrido para o Hospital João XXIII.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da picape estava com hálito etílico acentuado, andar cambaleante e dificuldade de fala. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão.

Outros dois passageiros que estavam na caminhonete preferiram ficar em silêncio no interrogatório inicial.



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A Ford Ranger Raptor envolvida na batida foi apreendida e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.