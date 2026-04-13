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LUTO

Motociclista morto na Região Centro-Sul de BH será enterrado nesta segunda

Motorista de caminhonete de luxo foi detido com sinais de embriaguez depois da colisão

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/04/2026 08:59 - atualizado em 13/04/2026 13:19

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Danilo Marinho morreu no local do acidente
Danilo Marinho morreu no local do acidente, no Belvedere, em BH crédito: Arquivo Pessoal

O corpo do motociclista de aplicativo Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, será velado e enterrado na manhã desta segunda-feira (13/4), em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O velório acontece na Igreja Quadrangular do Santinho e o sepultamento está marcado para às 10h30, no Cemitério Porto Seguro.

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O jovem morreu em um acidente na madrugada desse domingo (12/4), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele trabalhava como motociclista de aplicativo. Segundo a Polícia Militar, a vítima bateu em uma caminhonete de luxo, uma Ford Ranger Raptor, na rodovia MGC-356. O motorista do veículo, de 45 anos, foi detido ao apresentar sinais de embriaguez.

De acordo com o relato do condutor, ele seguia pela faixa da esquerda quando a motocicleta teria surgido na faixa da direita. O homem afirmou que não se recorda com precisão da dinâmica do acidente.

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Danilo Marinho morreu no local, conforme constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um adolescente de 16 anos, que estava na garupa da moto, sofreu ferimentos graves e foi socorrido para o Hospital João XXIII. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da picape estava com hálito etílico acentuado, andar cambaleante e dificuldade de fala. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão.

Outros dois passageiros que estavam na caminhonete preferiram ficar em silêncio no interrogatório inicial.

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A Ford Ranger Raptor envolvida na batida foi apreendida e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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