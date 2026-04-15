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ACIDENTE

TV Band se manifesta após morte de cinegrafista: 'Lamentamos profundamente'

Rodrigo Lapa morreu no local e Alice Ribeiro foi levada de helicóptero ao Hospital João XXIII após colisão com caminhão na Grande BH

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
15/04/2026 15:33 - atualizado em 15/04/2026 15:53

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Veículo da cor branca ao centro da imagem, com a parte da frete do carro completamente destruída em decorrência do acidente
Veículo da TV Bandeirantes teve a frente destruída com o acidente desta quarta-feira crédito: CBMMG / Reprodução

Um acidente envolvendo um carro de reportagem da TV Band Minas matou um cinegrafista e deixou uma repórter em estado grave no início da tarde desta quarta-feira (15/4) na BR-381, no trecho de Ravena, distrito de Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com nota oficial da emissora, o veículo transportava Rodrigo Lapa e Alice Ribeiro no momento do acidente. 

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Cinegrafista Rodrigo Lapa e Repórter Alice Ribeiro
Cinegrafista Rodrigo Lapa e Repórter Alice Ribeiro Reprodução/ Redes sociais

A colisão com um caminhão ocorreu na altura do km 438. Ambos foram socorridos inicialmente por equipes da concessionária responsável pelo trecho e o atendimento foi reforçado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG). O trecho onde ocorreu a batida é administrado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e registrou impacto no trânsito durante o atendimento da ocorrência. No momento, o trânsito segue o sistema pare e siga, sentido BH. 

Rodrigo morreu ainda no local da batida. Já Alice, foi resgatada em estado grave pelo helicóptero Arcanjo, dos Bombeiros, e encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

As circunstâncias do acidente ainda são investigadas pelas autoridades. Informações preliminares indicam que a colisão com o caminhão foi frontal e de grande impacto.

Em comunicado, a Band Minas manifestou pesar pela morte do profissional e informou que está prestando assistência aos familiares das vítimas. A emissora também afirmou que aguarda a apuração das causas do acidente.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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