Trevo da MG-050 com a BR-262, em Juatuba, entrará em obras nesta semana

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) anunciou obras no trevo que conecta as rodovias MG-050 e BR-262, em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A intervenção consumirá investimentos de R$ 570 mil e, segundo o órgão, começará nesta semana. A previsão é que a conclusão ocorra dentro de 30 dias.

As intervenções previstas contemplam nova sinalização horizontal e vertical, além de trabalho de tapa-buracos e da instalação de tachões (mais conhecidos como "olhos de gato") na pista. Durante as obras, também serão instaladas barreiras metálicas para impedir o estacionamento irregular de carretas nas alças rodoviárias e na área interna do trevo.

As intervenções foram anunciadas durante uma audiência da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), realizada nesta terça-feira (14/4). A Comissão se reuniu justamente para debater sobre os problemas no trecho, por requerimento do deputado Lucas Lasmar (Rede). Segundo ele, no local foram registrados 27 acidentes, com duas mortes, entre janeiro de 2024 e fevereiro de 2025.

Para o promotor Lélio Braga Calhau, que atuou na comarca de Juatuba entre 2022 e 2025, as intervenções anunciadas pelo DER-MG são insuficientes para resolver os problemas do trevo da MG-050 com a BR-262. Ele avalia que tais medidas são apenas paliativas.

O promotor sugeriu que as intervenções programadas pelo DER-MG sejam acompanhadas pelo Ministério Público. "Parece que é o caso de ajuizar uma ação civil pública contra o Estado e as concessionárias das rodovias para obrigar a realização de obras de curto, médio e longo prazo", afirmou.

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O trecho integra o Programa de Parceria Público-Privada da MG-050, sob a concessão da empresa Vias Nascentes. Já a BR-262, que passa por baixo do viaduto do trevo, está sob a responsabilidade da Way-262 desde março de 2025.