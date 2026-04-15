Acidentes causam cenário de caos no Anel Rodoviário e via está parada em BH
Motociclista morre e engavetamento interdita vias nos dois sentidos
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A manhã desta quarta-feira (15/4) é de caos no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Universitário, em Belo Horizonte (MG), após dois acidentes em ambos sentidos da via.
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O primeiro ocorreu no sentido Rio de Janeiro, por volta das 5h, quando um motociclista morreu ao cair e ter a cabeça esmagada. Duas faixas estão interditadas.
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Meia hora depois, já no sentido Espírito Santo, um engavetamento envolvendo cinco veículos, três carros de passeio, uma carreta e um caminhão, interdita a pista. Apesar dos danos, não houve feridos. O trânsito no trecho é desviado pela via marginal.
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Envolvidos falam
O entregador Lucas Daniel, de 35 anos, contou que o acidente começou depois de um motociclista parar na pista. “Ele parou para pegar a bag e não deu tempo do Volkswagen Fox frear, aí foi engavetando um atrás do outro”, relatou.
Nascido em Colatina (ES), o capixaba disse que seguia com um Fiat Fiorino para Alvinópolis (MG). “Quando percebi, estava sendo arrastado pelo caminhão. Só segurei no volante, depois soltei a mão porque o veículo não parava de ser arrastado”, afirmou.
Apesar do susto, ele saiu ileso, com apenas dor de cabeça. “Já mandei vídeo para minha esposa mostrando que estou bem. Meu sogro viu o carro e disse que gelou”, contou.
Outro condutor que não quis se identificar acredita que o motociclista mentiu e ele estava era observando o acidente do outro lado da pista, onde um motoqueiro teve a cabeça esmagada.
Equipes do Samu, BHTrans e Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atuam nas duas ocorrências.
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O trânsito é intenso na região, e motoristas enfrentam longos congestionamentos na manhã desta quarta-feira.