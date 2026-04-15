Acidentes causam cenário de caos no Anel Rodoviário e via está parada em BH

A manhã desta quarta-feira (15/4) é de caos no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Universitário, em Belo Horizonte (MG), após dois acidentes em ambos sentidos da via.

O primeiro ocorreu no sentido Rio de Janeiro, por volta das 5h, quando um motociclista morreu ao cair e ter a cabeça esmagada. Duas faixas estão interditadas.

Meia hora depois, já no sentido Espírito Santo, um engavetamento envolvendo cinco veículos, três carros de passeio, uma carreta e um caminhão, interdita a pista. Apesar dos danos, não houve feridos. O trânsito no trecho é desviado pela via marginal.

Envolvidos falam

O entregador Lucas Daniel, de 35 anos, contou que o acidente começou depois de um motociclista parar na pista. “Ele parou para pegar a bag e não deu tempo do Volkswagen Fox frear, aí foi engavetando um atrás do outro”, relatou.

Nascido em Colatina (ES), o capixaba disse que seguia com um Fiat Fiorino para Alvinópolis (MG). “Quando percebi, estava sendo arrastado pelo caminhão. Só segurei no volante, depois soltei a mão porque o veículo não parava de ser arrastado”, afirmou.

Motorista do Fiat Fiorino, carro envolvido em engavetamento no Anel Rodoviário de BH: "Quando percebi, estava sendo arrastado pelo caminhão. Só segurei no volante, depois soltei a mão" Wellington Barbosa/EM/DA Press

Apesar do susto, ele saiu ileso, com apenas dor de cabeça. “Já mandei vídeo para minha esposa mostrando que estou bem. Meu sogro viu o carro e disse que gelou”, contou.

Outro condutor que não quis se identificar acredita que o motociclista mentiu e ele estava era observando o acidente do outro lado da pista, onde um motoqueiro teve a cabeça esmagada.

Equipes do Samu, BHTrans e Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atuam nas duas ocorrências.

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O trânsito é intenso na região, e motoristas enfrentam longos congestionamentos na manhã desta quarta-feira.