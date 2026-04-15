Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTES

Acidentes causam cenário de caos no Anel Rodoviário e via está parada em BH

Motociclista morre e engavetamento interdita vias nos dois sentidos

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/04/2026 07:30 - atualizado em 15/04/2026 07:38

compartilhe

SIGA
×
Acidente no Anel Rodoviário de BH envolveu cinco veículos
Acidente no Anel Rodoviário de BH envolveu cinco veículos crédito: Wellington Barbosa/EM/DA Press

A manhã desta quarta-feira (15/4) é de caos no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Universitário, em Belo Horizonte (MG), após dois acidentes em ambos sentidos da via.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O primeiro ocorreu no sentido Rio de Janeiro, por volta das 5h, quando um motociclista morreu ao cair e ter a cabeça esmagada. Duas faixas estão interditadas.

Meia hora depois, já no sentido Espírito Santo, um engavetamento envolvendo cinco veículos, três carros de passeio, uma carreta e um caminhão, interdita a pista. Apesar dos danos, não houve feridos. O trânsito no trecho é desviado pela via marginal.

Leia Mais

Envolvidos falam

O entregador Lucas Daniel, de 35 anos, contou que o acidente começou depois de um motociclista parar na pista. “Ele parou para pegar a bag e não deu tempo do Volkswagen Fox frear, aí foi engavetando um atrás do outro”, relatou.

Nascido em Colatina (ES), o capixaba disse que seguia com um Fiat Fiorino para Alvinópolis (MG). “Quando percebi, estava sendo arrastado pelo caminhão. Só segurei no volante, depois soltei a mão porque o veículo não parava de ser arrastado”, afirmou.

Motorista do Fiat Fiorino, carro envolvido em engavetamento no Anel Rodoviário de BH: "Quando percebi, estava sendo arrastado pelo caminhão. Só segurei no volante, depois soltei a mão"
Motorista do Fiat Fiorino, carro envolvido em engavetamento no Anel Rodoviário de BH: "Quando percebi, estava sendo arrastado pelo caminhão. Só segurei no volante, depois soltei a mão" Wellington Barbosa/EM/DA Press

Apesar do susto, ele saiu ileso, com apenas dor de cabeça. “Já mandei vídeo para minha esposa mostrando que estou bem. Meu sogro viu o carro e disse que gelou”, contou.

Outro condutor que não quis se identificar acredita que o motociclista mentiu e ele estava era observando o acidente do outro lado da pista, onde um motoqueiro teve a cabeça esmagada.

Equipes do Samu, BHTrans e Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atuam nas duas ocorrências.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O trânsito é intenso na região, e motoristas enfrentam longos congestionamentos na manhã desta quarta-feira.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito anel-rodoviario bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay