Motorista bêbado que matou mulher vai responder por homicídio doloso

O homem embriagado que bateu em uma moto e matou uma mulher de 57 anos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vai responder por homicídio doloso. A informação é da Polícia Civil, que concedeu entrevista coletiva. O suspeito segue preso.

De acordo com o delegado Alysson Macedo, a conclusão inicial da investigação se baseia em imagens de câmeras de segurança, relatos de testemunhas e indícios de embriaguez. As apurações apontam que o condutor realizou manobras perigosas antes da colisão na Avenida Rondon Pacheco, na noite de domingo (12/4).

As imagens analisadas mostram o momento em que o veículo atinge o meio-fio e, ao tentar retomar o controle do carro, o homem faz uma manobra brusca, atingindo a vítima. A perícia também identificou uma frenagem considerada forte e longa, o que indica que o carro continuou em movimento mesmo após as primeiras colisões.

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito se recusou a realizar o teste do bafômetro no momento da abordagem, apesar de haver registro em vídeo no qual ele admite ter ingerido bebida alcoólica. Ele foi preso em flagrante e levado à delegacia, onde permaneceu em silêncio, orientado pela defesa.

A embriaguez associada à direção perigosa, ao excesso de velocidade e à conduta no momento do acidente leva à caracterização do dolo eventual, explicou o delegado.

Há ainda pontos a serem esclarecidos, como a informação de que o homem estaria em um “racha” antes da batida e sobre a presença de mais pessoas dentro do carro que causou o acidente.

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