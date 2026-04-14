Justiça libera motorista envolvido em acidente que matou motociclista em BH

Preso em flagrante, o motorista da caminhonete envolvida em um acidente na rodovia MGC-356 teve liberdade provisória concedida pela Justiça nesta terça-feira (14/4). Na decisão, foi determinado que Luís Henrique Rodrigues Pierazoll pague fiança de R$ 48.630 e cumpra medidas cautelares, além de ter a CNH suspensa por um ano. O acidente, ocorrido na madrugada do último domingo (12/4), provocou a morte do motociclista Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, e deixou um adolescente de 16 anos gravemente ferido.

Na decisão que concedeu liberdade provisória a Luís Henrique, a juíza Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto apontou que não há previsão legal para a decretação da prisão preventiva em crimes culposos. O motorista da caminhonete envolvida no acidente passou por audiência de custódia nesta terça-feira (14/4).

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Luís Henrique teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela influência de álcool ou substância psicoativa.

Além da fiança, a magistrada determinou o comparecimento periódico em juízo e o recolhimento domiciliar entre 20h e 6h nos dias úteis e, em período integral, aos finais de semana e feriados, pelo prazo de 90 dias. A juíza também proibiu Luís Henrique de se ausentar de Belo Horizonte e Nova Lima por prazo superior a 30 dias sem prévia autorização judicial.

O Estado de Minas entrou em contato com a defesa de Luís Henrique para pedir um posicionamento e aguarda retorno.

Acidente

O acidente aconteceu na madrugada desse domingo (12/4), no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de BH, e envolveu a caminhonete Ford Ranger Raptor, que Luís Henrique dirigia, e uma motocicleta, conduzida pelo motociclista de aplicativo Danilo Pereira Marinho. Na garupa da moto estava Ítalo Leandro Martins dos Santos, de 16 anos, que ficou gravemente ferido, mas sobreviveu.

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Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o motorista da caminhonete e os outros dois passageiros do carro, ambos de 40 anos, apresentavam sinais de embriaguez, como hálito etílico e fala desconexa. Segundo o registro, o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro.