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Mulher descobre câmera escondida em quarto e denuncia ex por crime sexual

Filha de ex-casal é quem informou que viu o pai vendo imagens da mãe pelo celular. O caso aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro

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Renato Manfrim - Especial para o EM
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Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
14/04/2026 19:00

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Mulher descobre câmera escondida em quarto e denuncia ex por crime sexual
Mulher descobre câmera escondida em quarto e denuncia ex por crime sexual crédito: PMMG/DivulgaÃ§Ã£o

Uma mulher denunciou o ex-companheiro por instalar uma câmera escondida em seu quarto. A ocorrência foi lavrada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na noite dessa segunda-feira (13/4), como registro não autorizado da intimidade sexual. O caso aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

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A vítima disse que encontrou uma pequena câmera escondida no suporte do ventilador de teto do quarto de sua residência. A suspeita da existência do objeto teria surgido após uma das filhas do ex-casal comentar que viu o pai assistindo, pelo celular, imagens da mãe.

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Ainda de acordo com o relato da mulher, o ex-companheiro não aceita a separação, apresentando comportamento ciumento e possessivo, além de fazer uso frequente de álcool. O ex-casal teria tido um relacionamento de 18 anos e rompido há cerca de dois meses.

A PM foi até o endereço do homem, mas ele não foi localizado até a publicação desta matéria.

Ventilador de teto adulterado

A mulher explicou aos militares que, após descobrir que estava sendo filmada, foi até o seu quarto e percebeu sinais de adulteração no suporte do ventilador de teto do seu quarto. Então ela encontrou a pequena câmera escondida, sendo que, em seguida, a retirou e desconectou os cabos, interrompendo a possível transmissão de imagens.

Ela afirmou ainda que essa não teria sido a primeira vez que o ex-companheiro instalou dispositivo semelhante no imóvel, relatando episódios anteriores, inclusive com registros policiais e histórico de violência doméstica.

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Ainda segundo a vítima, já foi expedida uma medida protetiva contra o suspeito, mas ela não está mais em vigor. Ela foi orientada pela PM de Uberaba a procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para formalizar a representação criminal e solicitar nova medida protetiva de urgência.

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