Servidora é demitida por apresentar diploma falso em Uberlândia

A Prefeitura de Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, demitiu uma servidora concursada após comprovar que o diploma de graduação apresentado por ela era falso. A decisão foi publicada no Diário Oficial após um Processo Administrativo Disciplinar que apurou o caso na Secretaria Municipal de Educação.



A irregularidade foi descoberta porque a instituição de ensino citada informou que não havia qualquer registro acadêmico em nome da servidora.

Na defesa, ela alegou desconhecer a fraude e disse ter sido vítima de golpe. No entanto, não apresentou provas de que tenha frequentado o curso, como materiais, comprovantes de pagamento, avaliações ou registros de estágio. Também não soube informar os nomes dos professores.



Além da demissão, foi determinada indenização de R$ 5 mil ao município, valor que poderá ser descontado das verbas rescisórias. A justificativa é que a servidora exerceu função sem a qualificação exigida e ocupou irregularmente uma vaga pública.



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O caso foi encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, que poderá adotar medidas na esfera criminal.