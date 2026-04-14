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POSSE ILEGAL

Homem é preso com pistolas e escopeta ao ameaçar companheira em BH

Polícia apreendeu pistolas, espingarda e mais de 130 munições na Região Oeste da capital mineira

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/04/2026 06:21

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Foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm, uma espingarda calibre 12, além de munições
Foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm, uma espingarda calibre 12, além de munições crédito: PMMG/Reprodução

Um homem foi preso nessa segunda-feira (13/4) através de uma denúncia de violência contra a companheira, no Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, equipes do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar)  foram acionadas para a ocorrência e localizaram o suspeito na Avenida Sideral.

Durante a ação, os militares constataram que o homem possuía registro das armas, porém elas estavam armazenadas em um endereço diferente do autorizado, em um barracão no aglomerado Cabana, o que configura crime de posse ilegal de arma de fogo.

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No local, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm, uma espingarda calibre 12, além de 109 munições de 9mm, 23 munições calibre 12 e seis carregadores.

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O suspeito foi preso pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça contra a companheira, sendo encaminhado à delegacia.

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