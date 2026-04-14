Homem é preso com pistolas e escopeta ao ameaçar companheira em BH

Um homem foi preso nessa segunda-feira (13/4) através de uma denúncia de violência contra a companheira, no Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, equipes do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) foram acionadas para a ocorrência e localizaram o suspeito na Avenida Sideral.

Durante a ação, os militares constataram que o homem possuía registro das armas, porém elas estavam armazenadas em um endereço diferente do autorizado, em um barracão no aglomerado Cabana, o que configura crime de posse ilegal de arma de fogo.

No local, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm, uma espingarda calibre 12, além de 109 munições de 9mm, 23 munições calibre 12 e seis carregadores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi preso pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça contra a companheira, sendo encaminhado à delegacia.