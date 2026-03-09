MG: PM encontra pistola escondida sobre guarda-roupa em quarto de criança

Uma pistola foi encontrada escondida sobre o guarda-roupa no quarto de uma criança durante uma operação da Polícia Militar em uma fazenda na zona rural de Alpercata (MG), no Vale do Rio Doce.

Os militares cumpriam um mandado de busca e apreensão na propriedade no último sábado (7/3). Segundo a PM, o alvo da ordem judicial não estava no local. Funcionários da fazenda informaram que o proprietário estaria viajando e disseram não ter as chaves da casa.

Diante da situação e para cumprir a decisão judicial, os policiais arrombaram a porta dos fundos do imóvel. As buscas foram acompanhadas por funcionários da propriedade, que atuaram como testemunhas durante a ação.

Durante as buscas, uma pistola Taurus PT92 calibre 9 milímetros foi localizada sobre o guarda-roupa do quarto de uma criança. A arma estava dentro de um coldre e municiada com cinco cartuchos.

Em outro quarto da residência, os militares encontraram um cofre. Após contato com o proprietário por chamada de WhatsApp, ele repassou a senha, permitindo que os policiais abrissem o compartimento. No interior foi localizada uma pistola Glock calibre 9 milímetros, além de munições. Ao todo, foram apreendidos seis carregadores, 202 munições intactas e 40 cartuchos deflagrados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a retirada dos materiais, o cofre foi novamente fechado pelos policiais na presença das testemunhas. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso.