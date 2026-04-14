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SEGURANÇA PÚBLICA

Entidade aciona Justiça para barrar restrições à visitação de presos

Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade protocolizou mandado de segurança coletivo para barrar implantação de normas mais rígidas

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Izabella Caixeta
AC
Alexandre Carneiro
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
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Alexandre Carneiro
Repórter
14/04/2026 19:37

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Fachada da penitenciária de Francisco Sá
Penitenciária de Francisco Sá é a primeira a adotar as novas regras crédito: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press

A Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade protocolizou, nesta terça-feira (14/4), junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um mandado de segurança coletivo para assegurar a manutenção da visitação a detentos nos moldes atuais. A ação foi tomada após o Governo de Minas anunciar a implementação de regras mais rígidas no sistema prisional, que incluem restrições de acesso aos presos.

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As novas regras são estabelecidas pela Resolução 718/2026, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), publicada no Diário Oficial de Minas Gerais no último dia 8/4. De acordo com o Executivo estadual, o objetivo é diminuir a atuação de facções criminosas dentro dos presídios, por meio de monitoramento integral e do isolamento de líderes.

Entre as mudanças previstas no texto estão restrições às visitas, que passariam a ocorrer com menor frequência e seriam realizadas por meio do parlatório. Ou seja, as conversas entre detentos e visitantes ocorreriam via interfone, em cabines individuais, sem contato físico, e seriam monitoradas. No caso de reuniões com advogados, salvo mediante decisão judicial, a resolução prevê a manutenção do direito ao sigilo, mas proíbe a entrada de qualquer objeto: a penitenciária passaria a fornecer papel, caneta e outros utensílios necessários.

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De acordo com a Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, a resolução “impacta diretamente o direito de visitação, o atendimento de advogados e, de forma muito preocupante, cria práticas de etiquetamento de pessoas e famílias, alcançando inclusive profissionais da advocacia”. Por sua vez, o Governo do Estado argumenta que os novos procedimentos apenas seguem a Lei Federal nº 13.964/2019 (conhecida como Lei do “Pacote Anticrime”).

Mais mudanças

Outras mudanças previstas são a instalação de bloqueadores de sinal, a proibição da entrada de alimentação extra, a substituição do cercamento, a instalação de câmeras com reconhecimento facial e de placas, o treinamento de funcionários e o reforço de viaturas e armamentos.

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A Sejusp chegou a anunciar que seis unidades prisionais de Minas Gerais passarão a funcionar sob tais regras: a primeira será a Penitenciária de Francisco Sá, no Norte do estado, de nível 5 de segurança. Alegando questões de segurança, o órgão ainda não revelou quais serão as outras cinco.

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