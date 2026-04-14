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PATOS DE MINAS

MG: PRF apreende drogas de origem paquistanesa em ônibus interestadual

Drogas estavam dentro de uma sacola que também continha outros dois entorpecentes de alto valor agregado. Abordagem aconteceu na BR-365, em Patos de Minas

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
14/04/2026 20:52

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Apreensão das drogas foi feita pela Polícia Rodoviária Federal
Apreensão das drogas foi feita pela Polícia Rodoviária Federal crédito: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça-feira (14/4), três tipos de drogas de alto valor agregado em um ônibus interestadual que havia saído de São Paulo (SP) com destino à Bahia. Entre os entorpecentes estavam quatro pacotes de “pak nepalês”, um tipo de haxixe de origem paquistanesa que pode custar até R$ 200 por grama.

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A abordagem do veículo ocorreu no km 413 da BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, durante uma fiscalização de rotina. O responsável pelas drogas não foi identificado.

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Dentro da mesma sacola também havia cinco tabletes de “dry” — uma variante de alta potência da maconha — e dois invólucros de “ice”, substância mais concentrada em relação à cannabis, podendo valer até 50 vezes mais do que a maconha comum.

Segundo a PRF, a pesagem chegou a 502 gramas de “dry”; 1.273 gramas de “pak nepalês”; e 233 gramas de “ice”.

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"A equipe policial realizou diligências no interior do ônibus com o objetivo de identificar o responsável pelo material ilícito, porém nenhum passageiro assumiu a propriedade da sacola, não sendo possível identificar o autor do crime no momento da abordagem", disse a PRF em comunicado.

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