MG: PRF apreende drogas de origem paquistanesa em ônibus interestadual
Drogas estavam dentro de uma sacola que também continha outros dois entorpecentes de alto valor agregado. Abordagem aconteceu na BR-365, em Patos de Minas
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça-feira (14/4), três tipos de drogas de alto valor agregado em um ônibus interestadual que havia saído de São Paulo (SP) com destino à Bahia. Entre os entorpecentes estavam quatro pacotes de “pak nepalês”, um tipo de haxixe de origem paquistanesa que pode custar até R$ 200 por grama.
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A abordagem do veículo ocorreu no km 413 da BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, durante uma fiscalização de rotina. O responsável pelas drogas não foi identificado.
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Dentro da mesma sacola também havia cinco tabletes de “dry” — uma variante de alta potência da maconha — e dois invólucros de “ice”, substância mais concentrada em relação à cannabis, podendo valer até 50 vezes mais do que a maconha comum.
Segundo a PRF, a pesagem chegou a 502 gramas de “dry”; 1.273 gramas de “pak nepalês”; e 233 gramas de “ice”.
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"A equipe policial realizou diligências no interior do ônibus com o objetivo de identificar o responsável pelo material ilícito, porém nenhum passageiro assumiu a propriedade da sacola, não sendo possível identificar o autor do crime no momento da abordagem", disse a PRF em comunicado.