MG: PRF apreende drogas de origem paquistanesa em ônibus interestadual

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça-feira (14/4), três tipos de drogas de alto valor agregado em um ônibus interestadual que havia saído de São Paulo (SP) com destino à Bahia. Entre os entorpecentes estavam quatro pacotes de “pak nepalês”, um tipo de haxixe de origem paquistanesa que pode custar até R$ 200 por grama.

A abordagem do veículo ocorreu no km 413 da BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, durante uma fiscalização de rotina. O responsável pelas drogas não foi identificado.

Dentro da mesma sacola também havia cinco tabletes de “dry” — uma variante de alta potência da maconha — e dois invólucros de “ice”, substância mais concentrada em relação à cannabis, podendo valer até 50 vezes mais do que a maconha comum.

Segundo a PRF, a pesagem chegou a 502 gramas de “dry”; 1.273 gramas de “pak nepalês”; e 233 gramas de “ice”.

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"A equipe policial realizou diligências no interior do ônibus com o objetivo de identificar o responsável pelo material ilícito, porém nenhum passageiro assumiu a propriedade da sacola, não sendo possível identificar o autor do crime no momento da abordagem", disse a PRF em comunicado.