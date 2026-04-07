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MG: jovem é preso com 44,7 kg de maconha ao tentar despistar PRF em rodovia

Prisão aconteceu na BR-365, em Uberlândia. Motorista de 28 anos foi detido por tráfico de drogas e já tinha passagem por esse crime, segundo a PRF

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Repórter
07/04/2026 23:01

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Entorpecentes foram apreendidos pela PRF
Entorpecentes foram apreendidos pela PRF crédito: PRF

Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas na noite dessa segunda-feira (6/4) depois de tentar despistar agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 631 da BR-365, em Uberlândia (MG). O jovem, que já possui passagem anterior pelo mesmo crime, foi detido em flagrante. Ele estava com mais de 44 kg de maconha e pouco mais de 2 kg de crack. 

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Segundo a PRF, que comunicou a prisão nesta terça (7) à imprensa, ele conduzia um GM/Onix e foi visto pelos policiais tentando desviar do posto policial por meio de uma estrada vicinal.

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"Os PRFs flagraram o momento em que o motorista desembarcou e escondeu duas caixas de papelão em meio à vegetação. Ao realizarem a busca no local, os policiais encontraram os entorpecentes (43 tabletes de maconha e 4 pedaços de crack)", informou a instituição policial.

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Ainda de acordo com a PRF, a pesagem dos entorpecentes resultou em aproximadamente 44,7 kg de maconha e 2,1 kg de crack.

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