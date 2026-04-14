Ituiutaba decreta situação de emergência por aumento nos casos de dengue

A Prefeitura de Ituiutaba decretou situação de emergência em saúde pública devido ao aumento expressivo da dengue e de outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 11.966, publicado pelo município.

Segundo o documento, a cidade enfrenta um cenário alarmante, com alta de mais de 268% nos casos notificados em 2026 em comparação ao início de 2025. Apenas neste ano, foram registrados 1.811 casos de dengue e 1.468 atendimentos clínicos relacionados à chikungunya.

A administração municipal justificou a decisão pelo crescimento da infestação do vetor, em meio ao contexto estadual e nacional de alerta epidemiológico. O decreto também destaca que a doença tem apresentado comportamento mais agressivo, com registros de mortes em diferentes regiões do país.

A situação de emergência terá duração inicial de 60 dias, podendo ser prorrogada. Nesse período, o município poderá adotar medidas excepcionais para conter a disseminação das arboviroses. Entre elas, está a dispensa de licitação para aquisição de insumos, contratação de serviços e execução de ações emergenciais de combate ao mosquito.

Também está prevista a criação de um Comitê Municipal Intersetorial, com representantes de áreas como saúde, obras, planejamento, defesa civil e serviços públicos. O grupo terá cinco dias para apresentar um plano de ação voltado ao enfrentamento da dengue, zika e chikungunya.

O decreto autoriza ainda a contratação emergencial de profissionais para reforçar as equipes de vigilância em saúde, diante da sobrecarga causada pelo aumento de casos.

De acordo com a administração, um dos principais desafios é a grande quantidade de criadouros encontrados em imóveis e terrenos vagos, o que reforça a necessidade de mobilização da população para eliminação dos focos.

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A medida busca intensificar ações de fiscalização, limpeza urbana e conscientização para conter o avanço das arboviroses no município.