Assine
overlay
Início Bem viver
AUMENTO NA INCIDÊNCIA

OMS: dengue é indicador da relação mudanças climáticas e arboviroses

Cúpula Uma Só Saúde, realizada na última terça-feira (7/4), destaca a interdependência entre a saúde humana, do meio ambiente e seus elementos naturais

Publicidade
Carregando...
FS
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
FS
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Repórter
09/04/2026 15:30 - atualizado em 09/04/2026 15:34

compartilhe

SIGA
×
Dengue, zika ou chikungunya? Saiba diferenciar os sintomas das três doenças
Encontro debate os principais fatores que contribuem para doenças infecciosas e não transmissíveis crédito: Pexels

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta sobre a necessidade de uma resposta global de saúde frente aos desafios causados pelas mudanças climáticas, que levam a um aumento da incidência de dengue e outras arboviroses.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) - (braço da OMS), Jarbas Barbosa, em 2024, as Américas registraram mais de 13 milhões de casos de dengue com mais de 8,4 mil mortes.

"A dengue não é mais apenas uma doença tropical, mas um forte indicador global da relação entre mudança climática e as arboviroses, provando que a saúde humana não pode ser separada da saúde do meio ambiente e dos sistemas em que se vive", diz.

De acordo com o diretor da Opas, as Nações Unidas têm atuado de forma regional nas Américas com o objetivo de antecipar riscos e integrar a vigilância entre os países, viabilizando o acesso a vacinas por meio do Fundos Rotativos Regionais.

Barbosa também destacou a parceria com instituições como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Rede Pasteur, além da formação de milhares de profissionais em diagnóstico e manejo clínico da dengue, por meio do Campus Virtual de Saúde Pública da Opas.

Leia Mais

Cúpula

As declarações foram dadas durante a Cúpula Uma Só Saúde, em Lyon, França, na última terça-feira (7/4). A iniciativa, organizada pelo governo francês a frente do G7 (grupo das sete maiores economias do mundo), reúne esforços globais para rever as estruturas institucionais de saúde.

No centro do debate está o conceito de Saúde Única, que destaca a interdependência entre a saúde humana, do meio ambiente e seus elementos naturais, como animais e ecossistemas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No encontro são debatidos temas relacionados aos principais fatores que contribuem para doenças infecciosas e não transmissíveis, como transmissores e vetores, exposição a poluição, sistemas alimentares sustentáveis e resistência de bactérias, vírus, fungos, parasitas aos tratamentos existentes.

Tópicos relacionados:

arbovirose dengue mudancas-climaticas oms

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay