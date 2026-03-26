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DIAGNÓSTICO

SUS passa a oferecer teste rápido de dengue

Exame feito com exame de sangue pode ser solicitado por médicos, enfermeiros, biomédicos e técnicos de enfermagem para pacientes de todas as idades

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Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
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Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
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26/03/2026 13:30

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Teste rápido de COVID
Na imunocromatografia, o dispositivo reage à presença do antígeno do vírus e o resultado fica pronto em poucos minutos crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 23/7/20

O Ministério da Saúde (MS) incorporou no Sistema Único de Saúde (SUS) o teste rápido para o diagnóstico da dengue. A inclusão do Teste Rápido de Dengue NS1 na tabela nacional de procedimentos do SUS está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (26/3).

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A oferta do exame é feita de forma ampla em ambulatórios de postos de saúde e em hospitais da rede pública de saúde.

A solicitação do teste pode ser feita por médicos, enfermeiros, biomédicos e técnicos de enfermagem para pacientes de todas as idades.

O método pode detectar a presença no sangue da proteína específica liberada pelo vírus da dengue (antígeno NS1) logo no início da infecção, diferentemente dos exames de anticorpos (sorologia), que acusam o diagnóstico positivo para a doença somente após o corpo reagir ao vírus (geralmente após o sexto dia de infecção).

A norma já está em vigor.

Vantagens

A identificação rápida da doença pode ocorrer já nos primeiros dias após o surgimento dos sintomas característicos da infecção viral, como febre alta, dor no corpo e mal-estar.

O teste rápido da dengue não exclui a necessidade de buscar atendimento médico e poderá contribuir para o acompanhamento do profissional de saúde.

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Com o resultado, o médico poderá detectar precocemente sinais de alerta, como a queda de plaquetas no sangue e o risco de evolução para a dengue hemorrágica.

O diagnóstico antecipado também garante maior precisão à vigilância epidemiológica sobre a circulação do vírus.

Como funciona?

O teste funciona por imunocromatografia. O dispositivo reage à presença do antígeno do vírus e o resultado fica pronto em poucos minutos.

Para a realização do exame, é necessária uma pequena amostra de sangue da pessoa com suspeita de estar com dengue, obtida apenas por um furo na ponta do dedo para a coleta do material.

É importante destacar que o teste de dengue não identifica os sorotipos virais da dengue e, também, não é capaz de informar se a pessoa contraiu o vírus da dengue anteriormente.

Não é necessário jejum ou qualquer outro tipo de preparo para fazer o exame. 

O teste será aplicado sem custo à população nas unidades públicas do SUS, mas se comprado nas farmácias privadas, custa em média R$ 40.

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Principais sintomas da dengue:

  • Febre alta (39° a 40°c) e de início súbito
  • Dor de cabeça intensa, especialmente atrás dos olhos
  • Dores musculares e/ou articulares
  • Prostração, caracterizada por cansaço extremo
  • Náuseas e vômitos
  • Manchas vermelhas na pele
  • Dor abdominal

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