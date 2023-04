Conheça as diferenças entre os vírus da Dengue, Zika e Chikungunya

Prevenção de doenças causas pelos mosquitos Aedes. (foto: Créditos: Freepik)

De acordo com o Ministério da Saúde, em 2022 tivemos o pior ano com mais de 1.000 mortes causada pela Dengue. Os casos de contaminação aumentaram 162% em comparativo a 2021. Foram mais de 1.450.270 casos de dengue no Brasil, além de possíveis casos de febre de Chikungya e de febre pelo vírus Zika.

As três viroses são infecções transmitidas pelos mesmos vetores, os mosquitos Aedes aegypiti e o Aedes albopictus. O clima quente e úmido, predominante no país, é propício ao estabelecimento de mosquitos, como os do gênero Aedes, vetores de doenças que se desenvolvem principalmente em zonas tropicais e subtropicais.





Dengue, Zika e Chikungunya possuem sintomas parecidos, diferenciados, normalmente, pela intensidade com que aparecem. Todas podem provocar febre, dor e manchas pelo corpo e, para diferenciá-las, é preciso fazer um diagnóstico clínico e epidemiológico.

A dengue foi identificada pela primeira vez no Brasil em 1986. Há uma estimativa de que 50 milhões de infecções por dengue ocorram anualmente em todo o mundo. O sintoma de maior destaque é a febre alta e repentina, que geralmente dura de 2 a 7 dias. Também há intensas dores de cabeça, atrás dos olhos e no músculo. É comum que haja perda de peso, náusea e vômitos.





A febre Chikungunya recebeu esse nome, que em um dos idiomas da Tanzânia significa “aqueles que se dobram”, em referência à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na primeira epidemia documentada no país do leste africano. No Brasil, a circulação do vírus foi identificada pela primeira vez em 2014.

A característica mais marcante são as dores intensas nas articulações dos pés, das mãos, dos dedos, dos tornozelos e dos pulsos. Também há febre alta, com duração de dois a três dias, e, em 30% dos casos, conjuntivite. Os sintomas aparecem entre dois e doze dias após a picada do mosquito e, depois de infectada, a pessoa fica imune pelo resto da vida.

Já o vírus Zika foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. Seu nome remete ao local onde ele foi originalmente identificado: a floresta Zika, em Uganda. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a região Centro-Oeste é a que apresentou a maior taxa de incidência no país.





O principal sintoma do Zika é o aparecimento no corpo de manchas avermelhadas, que coçam bastante. Também pode haver dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, coceira e vermelhidão nos olhos. Os sintomas tendem a desaparecer no período entre três e sete dias.

Não existe tratamento específico pra nenhuma das três doenças, ele é feito com base nos sintomas que o paciente apresenta. É muito importante que a pessoa doente procure uma unidade de saúde e não se automedique, já que alguns medicamentos podem aumentar complicações hemorrágicas, principalmente em casos de dengue. Repouso e ingestão de bastante líquido também são indicados durante os dias de manifestação dos sintomas.

Vacina contra a Dengue

Aplicação vacina





A Anvisa aprovou no dia 02 de abril o registro de uma nova vacina para prevenção da dengue. A vacina, que tem o nome de Qdenga, confere proteção para quatro tipos diferentes de vírus causador da doença.





A vacina é destinada a população entre 04 e 60 anos de idade e será administrada via subcutânea em duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. A eficácia global da vacina é de 80,2%.

Prevenção: Dengue, Chikungunya e Zika

Para prevenir e impedir que essas doenças cheguem atpe a sua casa, a melhor atitude é combater os focos de acúmulo de água. Esses locais são propícios para a criação e reprodução do mosquito transmissor da dengue.









Veja alguns cuidados importantes

Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Não jogue lixo em terrenos baldios. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda. Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem da água. Os vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com água e sabão, toda semana. É importante trocar a água desses vasos com frequência.





Aula sobre Vírus e Coronavírus para os vestibulares e Enem





